Un enseignant de la Colombie-Britannique remporte le concours national We Love Teachers – Kelowna Capital News

Pour coïncider avec le récent décès de la Journée mondiale des enseignants, Bureau en Gros a annoncé les gagnants de son premier concours We Love Teachers, qui comprend un enseignant du primaire à Maple Ridge.

Harjit Chauhan de Fairview Elementary était l’un des huit enseignants à travers le pays à avoir remporté ce concours inaugural, qui lui a décerné une carte-cadeau Staples de 1 000 $ ou le choix de mettre à niveau n’importe quelle technologie dans leur classe, en plus d’obtenir 250 $ en espèces pour l’auto- se soucier.

«Le concours We Love Teachers est notre façon de célébrer leurs efforts et de reconnaître les éducateurs qui font une différence dans les communautés pour inspirer et favoriser l’éducation à travers le Canada», a déclaré le PDG de Staples Canada, David Boone, dans un communiqué de presse.

Staples Canada a lancé ce concours au printemps et a reçu plus de 360 ​​nominations, qui ont ensuite été réduites à huit finalistes, Chauhan étant le seul enseignant de la Colombie-Britannique à remporter le prix.

Selon Staples Canada, ils ont choisi Chauhan comme gagnante parce qu’elle « instille la fierté et le courage dans la classe pour parler de la diversité culturelle, en recherchant des ressources authentiques pour nourrir des conversations cruciales sur l’équité et la diversité entre les élèves, les collègues éducateurs et les membres de la communauté. ”

Chauhan était particulièrement fier d’avoir remporté ce prix et appréciait qu’il y ait maintenant un concours d’une telle envergure pour célébrer les éducateurs.

“Je suis reconnaissant et honoré d’être sélectionné comme l’un des gagnants”, a déclaré Chauhan. “J’ai la merveilleuse opportunité de travailler avec des étudiants apprenant l’anglais en petits groupes et cela guide mon style d’enseignement et les domaines d’intérêt. Chaque année, je recherche du matériel et des livres qui reflètent la diversité de la population de l’école et de la communauté, ainsi que des ressources pour le développement de l’alphabétisation.

Les gagnants du premier concours étant maintenant publics, Bureau en Gros a déjà commencé à accepter les candidatures pour son deuxième concours We Love Teachers, qui se déroulera jusqu’au 15 novembre et annoncera les gagnants le 29 novembre.

Staples Canada encourage le public à envoyer des candidatures en visitant www.staples.ca/weloveteachers, la personne qui nomme un finaliste remportant également une carte-cadeau Staples de 100 $.

ÉducationGrands enseignantsDistrict scolaireÉcoles