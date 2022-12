Un enseignant de la Colombie-Britannique qui a montré un film classé R à des élèves de 2e année suspendu 1 jour

Une enseignante du primaire du district scolaire de Delta est suspendue pendant une journée après avoir montré à sa classe de 2e année une série de films inappropriés et leur avoir décrit comment elle intimidait les enfants lorsqu’elle était à l’école.

Cindy Chi-Ching Tong a accepté la suspension et l’éducation corrective dans un accord de consentement avec le commissaire à la réglementation des enseignants de la Colombie-Britannique, publié mardi (6 décembre).

Dans ce document, Tong admet qu’elle a montré des films au moins une fois par semaine pendant les heures de classe et la pause déjeuner entre octobre 2020 et février 2021. La plupart d’entre eux, y compris The House With a Clock in its Walls, Iron Man 3, The Avengers et Dr Strange est classé PG13, mais le premier film de la franchise Halloween, que Tong a également montré, est classé R. Certains étudiants ont déclaré en avoir été effrayés.

À un moment donné, selon l’accord de consentement, l’enseignante de soutien à l’apprentissage de Tong lui a dit qu’elle ne pouvait montrer que des films classés G, mais Tong a continué à montrer ceux classés PG13 et plus. Pendant la saison des bulletins, elle a mis des films pour les étudiants pendant deux jours d’affilée afin qu’elle puisse terminer son travail.

Tong a également traité ses élèves de manière inappropriée d’autres manières. L’accord de consentement indique qu’elle a raconté à ses élèves comment elle avait l’habitude d’intimider les enfants lorsqu’elle était à l’école primaire, notamment en forçant quelqu’un à manger une écorce d’orange et en enduisant des excréments de chien sur le casier de quelqu’un.

“Elle a également dit aux élèves qu’elle avait frappé quelqu’un au lycée et qu’elle s’était enfuie de chez elle.”

Tong a fait jouer à ses élèves un jeu qu’ils ont appelé Mafia où certains joueurs – la mafia – ont essayé d’éliminer les gens la nuit, tandis que d’autres joueurs – la police et les médecins – ont essayé de les arrêter.

“Tong a dit aux étudiants qu’elle avait de mauvais rêves la nuit qui se réalisaient parfois, et qu’elle portait un collier pour empêcher les rêves de se produire.”

Elle a également assigné des devoirs sur Google Classroom d’une manière qui a rendu publiquement clair pour tout le monde quels élèves réussissaient et lesquels ne l’étaient pas. Les étudiants ont en outre rapporté que Tong avait des favoris et traitait certains enfants mieux que d’autres.

À l’approche de Noël, Tong a demandé aux élèves de copier l’histoire biblique de l’annonce de la naissance de Jésus dans leurs cahiers.

L’accord de consentement indique en outre que Tong n’avait souvent pas de plans de cours, obligeait les enfants à comprendre les choses par eux-mêmes avant d’offrir de l’aide et devenait visiblement frustré lorsqu’ils ne comprenaient pas.

Le 3 mars 2021, Tong a démissionné du district scolaire de Delta. Son certificat de compétence en enseignement demeure cependant intact. C’est ce que le commissaire de la Colombie-Britannique pour la réglementation des enseignants a ordonné de suspendre pour une journée à la suite des actions de Tong.

Elle a également accepté de suivre un cours sur la création d’environnements d’apprentissage inclusifs d’ici la fin juin 2023.

