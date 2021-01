Un enseignant de dénonciation qui a été limogé après avoir révélé comment des enfants méchants étaient tenus cachés sur des courts de squash lors d’une inspection de l’Ofsted a remporté une plainte pour licenciement abusif.

Ged Thomas a déclaré à Ofsted que les élèves indisciplinés étaient tenus à l’écart des inspecteurs lors d’une visite à la Berwick Academy « inadéquate », dans le Northumberland.

Le professeur d’éducation physique et de mathématiques a ensuite été limogé par l’académie après avoir publié des commentaires critiques sur le directeur Alexis Widdowson sur Facebook.

M. Thomas a emmené l’académie devant un tribunal pour licenciement abusif après son limogeage en 2018.

Mme Widdowson a quant à elle démissionné avant la publication du rapport accablant – qui qualifiait l’académie d ‘«inadéquate» -.

Maintenant, les juges du travail ont jugé que M. Thomas avait été injustement licencié – en raison de ce que le tribunal enquête disciplinaire interne «profondément viciée» de l’école.

Dans un jugement de 44 pages, ils ont trouvé que la politique de l’école sur l’utilisation des médias sociaux et la dénonciation était trop « complexe » et « il était inévitable qu’il y ait un désaccord sur la question de savoir si elles étaient pleinement respectées ».

Le panel a également conclu que faire des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux n’avait pas été une «indication de déloyauté» envers ses employeurs.

Le tribunal du travail a entendu M. Thomas dénoncer l’Ofsted au sujet d’allégations que des élèves gênants avaient été « cachés » lors d’un congé de maladie en janvier 2018.

Le jugement a déclaré: « Il a reçu des SMS d’un collègue et de parents disant que certains élèves, connus pour leur mauvaise conduite, avaient été retirés des cours aux courts de squash hors de la vue de l’équipe d’inspection.

«Cacher des enfants aux inspecteurs d’Ofsted reviendrait presque certainement à dissimuler des informations qui tendent à montrer des échecs importants.

«C’était pour lui la dernière goutte. Il a formellement fait part de ses préoccupations à Ofsted via le portail des enseignants en ligne, assis dans sa voiture.

«Il s’agissait clairement de divulgations protégées. Il a par la suite reçu des demandes d’informations complémentaires de la part d’Ofsted et du DfE.

L’école a été jugée inadéquate en mars 2018, les inspecteurs ayant particulièrement critiqué la direction de l’école – qui, selon eux, n’avait pas réussi à améliorer l’école depuis sa précédente inspection.

Mme Widdowson avait démissionné plus tôt ce mois-là, le tribunal ayant entendu qu’il était « très probable qu’elle ait métaphoriquement » sauté avant d’être poussée « par les terribles conclusions d’Ofsted ».

M. Thomas a ensuite commenté un message Facebook de l’annonceur Berwick, qui avait signalé la démission de Mme Widdowson.

En réponse à un autre utilisateur de Facebook, il a parlé de la « capacité de Mme Widdowson à manipuler, persuader, intimider et mentir » et « une approche ratée de la gestion du comportement, de l’enseignement et de l’apprentissage, de la gestion du personnel et du leadership ».

Les commentaires ont été signalés à l’école et M. Thomas a été licencié.

Les chefs d’académie ont affirmé que les publications sur les réseaux sociaux, jugées désobligeantes ou offensantes, étaient «la seule raison du licenciement».

Toutefois. le juge du tribunal a déclaré que l’enquête était «unilatérale et totalement inadéquate».

Le juge du travail Tudor Garnon a conclu: « L’intimé n’a pas prouvé selon la prépondérance des probabilités que le prestataire était coupable de faute grave car tout manquement à des instructions légitimes et raisonnables n’était pas une indication de sa déloyauté envers l’académie en tant que telle. ».

Le juge Garnon a confirmé les réclamations pour congédiement injustifié, licenciement abusif, indemnisation pour congé annuel non pris et rupture de contrat concernant des biens manquants.

Les réclamations pour retenues de salaire illégales ont été rejetées et l’indemnisation devrait être déterminée lors d’une audience ultérieure.

M. Thomas a déclaré à Chronicle Live qu’il était « raisonnablement heureux » d’avoir remporté le tribunal.

La Berwick Academy est une école mixte qui accueille 472 élèves âgés de 13 à 18 ans.

Lors d’une visite de suivi en 2019, les inspecteurs ont noté que « des améliorations significatives étaient encore nécessaires » tout en reconnaissant que « des mesures positives avaient été mises en œuvre ».

MailOnline a contacté l’académie pour un commentaire. Donna Goddard, présidente du conseil d’administration de la Berwick Academy, a déclaré à Chronicle Live que la confiance était « déçue » par le résultat.