Un enseignant de Chilliwack suspendu après avoir « franchi des limites personnelles » avec des élèves

Un enseignant de Chilliwack a écopé d’une suspension d’un mois après avoir franchi des limites personnelles avec deux élèves.

Sheldon Lyle Nickel a accepté la décision du commissaire à la réglementation des enseignants de la Colombie-Britannique, admettant que ses actions étaient inappropriées.

Nickel travaillait comme enseignant au secondaire en août 2020 lorsqu’un éducateur a porté plainte contre lui.

La plainte alléguait qu’en 2019, lorsqu’un jeune de 11e année identifié comme étant l’élève A traversait une période difficile, Nickel a serré cet élève dans ses bras et l’a embrassé sur le front, et avant le début de sa 12e année, Nickel a rencontré l’élève A. et l’élève B pour le déjeuner et les a tous embrassés par la suite.

Lorsque l’élève A était en 12e année, Nickel aurait révélé des problèmes personnels, envoyé plusieurs SMS à l’élève et appelé l’élève en pleurant après avoir bu.

Lorsque l’élève B était en 12e année, Nickel aurait envoyé plusieurs messages texte, disant qu’il aimait l’élève B et lui manquait. Selon le résumé du commissaire à la réglementation des enseignants de la Colombie-Britannique, Nickel a conduit l’élève B seul dans sa voiture, même s’il avait été averti par le directeur de l’école qu’il ne devrait pas.

Certains des SMS ont été envoyés alors que Nickel était en congé personnel.

Nickel a reçu une “ lettre d’attente ” en novembre 2019 lui recommandant de garder ses interactions avec les étudiants professionnelles, de ne fournir le transport aux étudiants qu’avec un autre membre du personnel dans le véhicule et de maintenir le respect et la dignité dans les interactions verbales avec les étudiants.

Nickel a ensuite reçu une lettre de discipline et a été suspendu pendant sept jours sans solde par le district scolaire de Chilliwack.

Il devait suivre un cours intitulé Renforcer les limites professionnelles respectueuses, qu’il a terminé en 2021.

La suspension actuelle de Nickel relève des articles 53 et 64(b) de la Loi sur les enseignants.

Il a été déterminé qu’il partageait des informations inappropriées sur lui-même avec des étudiants et qu’il ne respectait pas parfois leur espace physique, qu’il se livrait à des communications électroniques inappropriées avec des étudiants et qu’il avait déjà été averti de ses interactions inappropriées avec des étudiants.

En acceptant la suspension, Nickel a admis que sa conduite constituait une faute professionnelle et une conduite indigne.

