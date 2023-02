Un enseignant de Batavia nommé finaliste pour l’enseignant de l’année 2023 de l’Illinois – Shaw Local

Un enseignant du lycée Batavia est l’un des 13 nominés pour l’enseignant de l’année 2023 de l’Illinois, qui est la plus haute distinction de l’État pour les enseignants en classe.

Selon un communiqué de presse du Conseil de l’éducation de l’État de l’Illinois, Amber Jirsa, qui enseigne l’anglais au lycée Batavia, a été nommée enseignante régionale de l’année pour la région de la banlieue nord.

L’ISBE présentera le prix de l’enseignant de l’année et célébrera les nominés lors d’un banquet le 29 avril.

“Les éducateurs de l’Illinois se lèvent tous les jours et exécutent l’un des travaux les plus difficiles de notre État, et ces excellents enseignants, bénévoles et administrateurs honorés par l’ISBE sont allés au-delà de cet appel déjà exceptionnel à servir”, a déclaré le gouverneur JB Pritzker dans le communiqué de presse. « Je suis ravi de reconnaître les enseignants aux côtés des bibliothécaires, concierges, bénévoles et autres membres du personnel de soutien qui contribuent tous au bien-être de nos élèves. Tout comme l’Illinois dans son ensemble, il faut de nombreuses compétences et rôles pour faire fonctionner une école et former la prochaine génération d’Illinoisiens exceptionnels. Félicitations aux lauréats d’aujourd’hui et, au nom de l’État de l’Illinois, merci pour votre service. »

“Les prix de ceux qui excellent et de l’enseignant de l’année récompensent les personnes qui rendent l’éducation dans l’Illinois si incroyable”, a déclaré le surintendant de l’éducation par intérim Krish Mohip dans le communiqué. “Nos finalistes pour l’enseignant de l’année sont incroyables. Ils repoussent les limites de la classe, responsabilisent leurs élèves et s’efforcent constamment de renforcer leur métier. Nous sommes si fiers d’avoir ces excellents éducateurs, ainsi que d’incroyables concierges, administrateurs, bénévoles, conseillers, bibliothécaires et autres membres du personnel de soutien scolaire, offrant une excellence inégalée à nos élèves chaque jour.

L’ISBE sélectionne chaque année les enseignants régionaux de l’année et les enseignants bilingues, d’éducation spécialisée et de la petite enfance de l’année. Ceux qui ont cinq ans ou plus d’expérience dans l’enseignement se qualifient comme finalistes de l’Illinois Teacher of the Year 2023, selon le communiqué.

Un comité d’administrateurs, d’enseignants, de personnel des services éducatifs, de personnel de soutien aux étudiants et d’anciens enseignants de l’année de l’Illinois a sélectionné les lauréats de cette année.

Le surintendant de l’éducation de l’État de l’Illinois sélectionnera l’enseignant de l’année de l’Illinois 2023 parmi les finalistes plus tard ce printemps. L’enseignant de l’année de l’Illinois représentera l’Illinois au sein du programme national de l’enseignant de l’année du Council of Chief State School Officers, selon le communiqué.