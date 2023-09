Un enseignant de 54 ans a été « vicieusement » attaqué par trois hommes en cagoule brandissant des marteaux et des pieds-de-biche devant l’école

UN ENSEIGNANT a été attaqué par trois hommes portant des cagoules et brandissant des marteaux et des pieds de biche à l’extérieur de son école, peut révéler The Sun.

Trois hommes ont été arrêtés et sont actuellement détenus suite à la violente agression contre un homme de 54 ans devant une école de Bradford, dans le West Yorkshire, hier.

Un enseignant a été attaqué devant l’école Eternal Light à Bradford Crédit : google maps

Cela survient alors que les élèves de la région ont été confinés après que les écoles ont reçu des courriels menaçant de violence contre les enseignants et les enfants. Crédit : Getty

L’attaque a eu lieu un jour avant que les écoles de Bradford et de Leeds ne soient plongées dans le confinement après que six écoles ont reçu un courrier électronique menaçant de violence contre les enseignants et les élèves – bien que la police insiste sur le fait que les incidents sont « sans rapport ».

La victime de l’attaque d’hier a été transportée à l’hôpital à la suite de l’incident survenu à l’extérieur de l’école Eternal Light, dans le quartier de Little Horton, dans la ville.

Une source a déclaré au Sun Online : « Le professeur de mathématiques a été violemment attaqué devant son école par trois hommes portant des cagoules et utilisant des marteaux et des pieds-de-biche sur la tête dans la matinée.

« C’est un homme respecté dans la communauté et tout le monde est choqué. »

La police du West Yorkshire a déclaré : « La police a été appelée à Christopher Street, à Bradford, à 8 h 01 le mercredi 13 septembre, suite à des informations faisant état d’une agression grave.

« Un homme de 54 ans a été transporté à l’hôpital avec des blessures graves, mais ses jours ne sont pas en danger.

« Trois hommes ont été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés d’agression et sont toujours en garde à vue.

« Une scène a été mise en place le long de Christopher Street et de Little Horton Lane.

« Les enquêtes sont en cours par le Bradford CID et les patrouilles locales de quartier ont été renforcées dans la région.

« Toute personne ayant été témoin de cet incident est priée de contacter la police. »

Cela survient alors que la police a confirmé qu’une personne avait été arrêtée suite au courrier électronique menaçant envoyé aux écoles de la région.

Les parents ont été paniqués à Leeds et Bradford après avoir reçu des alertes indiquant que leurs enfants seraient gardés enfermés dans des salles de classe à la suite de « communications malveillantes » reçues par les écoles.

On leur a dit que leurs enfants seraient gardés enfermés dans les salles de classe suite aux menaces.

De nombreuses écoles ont pris des mesures de sécurité supplémentaires en verrouillant les portails et les portes et en gardant les fenêtres fermées.

Certains parents inquiets ont même retiré leurs enfants de l’école suite aux avertissements.

Les alertes envoyées aux parents avertissaient qu’un individu pourrait tenter d’accéder aux écoles et conseillaient aux parents d’être « vigilants » lorsqu’ils récupéraient leurs enfants après l’école.

La police a ouvert une enquête sur un « délit potentiel de communication malveillante ».