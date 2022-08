Un enseignant de 48 ans nie avoir assassiné son petit ami retrouvé enterré dans leur jardin après avoir été poignardé au cou

Une enseignante du PRIMAIRE a nié avoir assassiné son petit ami après que son corps a été retrouvé enterré dans leur jardin.

Fiona Beal, 48 ans, est accusée d’avoir poignardé à mort son partenaire Nick Billingham, 42 ans, entre le 30 octobre et le 10 novembre de l’année dernière.

Fiona Beal est accusée du meurtre de son partenaire de longue date Nick Billingham (à droite)

Nick a été porté disparu à la fin de l’année dernière

Son corps a été retrouvé dans le jardin de sa maison et de celle de sa partenaire Fiona à Northampton Crédit : Terry Harris

Le constructeur a été retrouvé dans le jardin de leur propriété mitoyenne à Northampton en mars après quatre jours de fouilles – et près de cinq mois après sa mort.

Beal a été arrêtée à 200 miles de là dans un hôtel de Cumbria quelques heures avant la découverte du corps et elle a ensuite été accusée de meurtre.

Aujourd’hui, elle a comparu devant le Northampton Crown Court où elle a plaidé non coupable de l’accusation et une date de procès a été fixée au 12 septembre de cette année.

Beal n’a parlé que pour confirmer son nom et enregistrer son plaidoyer lors de l’audience de dix minutes et a été placée en détention provisoire avant une audience préliminaire le 6 septembre.

Sa juge d’honneur Adrienne Lucking lui a dit : « Fiona Beal, veuillez vous lever. Je vais maintenant ajourner cette affaire jusqu’au 6 septembre.

“Nous verrons où nous en sommes le 6 septembre, en attendant, vous resterez en garde à vue. Merci beaucoup, vous pouvez descendre.”

La police a d’abord été appelée à la maison de Moore Street, où elle a commencé une fouille de toute la propriété mitoyenne.

Des officiers médico-légaux et des équipes de recherche spécialisées, dont un chien mort, ont été déployés et un corps a été retrouvé enterré dans le jardin arrière.

Un examen post mortem a depuis révélé que M. Billingham était décédé des suites d’un coup de couteau dans le cou.

Beal avait enseigné à l’Eastfield Academy de Northampton avant son arrestation et a depuis été limogée.

Des hommages ont déjà été rendus à Nick par sa famille dévastée dans un communiqué publié via la police.

Ils ont dit: “Nick nous a été enlevé bien trop tôt et sera toujours dans nos cœurs.

“Nous avons été submergés d’offres de soutien aimable et de mots de réconfort de la part de tant de belles personnes, et nous savons qu’il manquera beaucoup à tous ses amis, sa famille et ses proches.

“Notre cœur fait mal pour Nick. C’était un petit garçon magnifique, et nous avons tellement de souvenirs précieux de sa croissance et nous étions si fiers de l’homme qu’il est devenu.

“Il a juste repris sa vie, qui a maintenant été tragiquement écourtée.

“Repose en paix Nick. Jusqu’à ce que nous nous revoyions, dors bien et souviens-toi de tous les bons moments que nous avons passés ensemble. Nous t’aimerons toujours et pour toujours.”

Les voisins de la paire ont précédemment décrit M. Billingham comme un “gars agréable” et un “joyeux gars sympa et chanceux”.

L’un d’eux a déclaré: “C’était un gars tellement agréable, toujours aussi gentil. C’était un choc complet que quelque chose comme ça se produise sur le pas de la porte.”

Un autre voisin a déclaré : « Nous prenions une bière dehors pendant qu’il travaillait dans la maison. Il avait l’air d’un type sympa.