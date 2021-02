Un ENSEIGNANT est mort de blessures à la tête après avoir été «écrasé par la chute de rochers au pied d’une cascade».

Emily Hutchinson, 31 ans, faisait de la randonnée dans le parc national de Barron Gorge, dans le Queensland, en Australie, lorsqu’elle a eu des ennuis samedi.

La police a marché pendant une heure pour atteindre l’instituteur blessé et un hélicoptère de sauvetage a effectué plusieurs balayages au-dessus du parc pour faciliter les recherches.

Finalement, les ambulanciers paramédicaux et les équipes d’urgence ont localisé Mme Hutchinson à Stoney Creek Falls et les agents ont effectué la RCR sur les lieux.

Elle a ensuite été transportée par avion à l’hôpital de la base de Cairns où elle a été déclarée morte dimanche.

Un porte-parole de la police du Queensland a déclaré: «Elle avait subi de graves blessures à la tête à la gorge de Barron.

« Les agents ont effectué une RCR sur les lieux. »

Ils ont confirmé que Mme Hutchinson avait été blessée au bas de la cascade après que plusieurs rochers se soient délogés et l’ont frappée à la tête, le Rapports MailOnline.

La police a ouvert une enquête sur l’incident et un rapport sera préparé pour le coroner.

Des amis ont décrit Mme Hutchinson comme une «femme belle, positive et magnifique» qui «restera à jamais dans nos cœurs».

Elle était à quelques jours d’un nouvel emploi à la Port Douglas State School (PDSS), enseignant les années 5 et 6.

L’association des parents d’élèves de l’école a déclaré dans un hommage sur Facebook: «Un sombre début d’année pour notre école avec le décès tragique ce week-end de notre toute nouvelle enseignante de 5 à 6 année, Emily Hutchinson.

«Nous souhaitons exprimer nos sincères condoléances à son partenaire et à sa famille en cette période terrible, alors qu’ils font face à leur choc et à leur chagrin face à sa vie qui a été prise trop tôt.

«Mme Hutchinson était une enseignante dynamique, jeune et adorable et avait déjà établi un lien et un impact avec ses élèves au cours des trois jours où elle leur a enseigné la semaine dernière.

« Elle nous manquera tous au PDSS. »

Un porte-parole du ministère de l’Éducation a déclaré que les communautés scolaires de l’extrême nord du Queensland étaient « profondément choquées et attristées » par le décès soudain et tragique de Mme Hutchinson.

Ils ont ajouté: «Elle était une membre du personnel très respectée et aimée qui manquera beaucoup à tous ses collègues et étudiants.

«Nos pensées et nos sincères condoléances vont à sa famille, à ses amis et à ses proches pendant cette période difficile.

« Un soutien est fourni aux étudiants et au personnel, et les conseillers d’orientation fourniront un soutien de toutes les manières possibles et aussi longtemps que nécessaire. »