Un enseignant danse sur la chanson Bhojpuri avec des élèves en classe et est critiqué

Une vidéo d’un enseignant dansant sur une chanson bhojpuri dans la salle de classe est devenue virale sur Internet. La vidéo n’a pas été bien accueillie par les utilisateurs des médias sociaux, qui se sont moqués de l’enseignant pour avoir filmé une vidéo de danse avec les élèves. Dans le clip, publié sur Twitter, un enseignant, vêtu d’un sari, est vu en train de danser sur la chanson Bhojpuri intitulée “Patli Kamariya Mori” dans la salle de classe. Vers la fin de la vidéo, la caméra fait un panoramique vers les élèves qui commencent à faire des signes et à sauter

Regardez la vidéo ci-dessous :

La vidéo a recueilli plus de 2,77 lakh vues et plus. Plusieurs utilisateurs de Twitter ont trouvé la vidéo offensante. Certains ont même demandé la suspension de l’enseignant car cela violait le décorum de la classe. L’un des utilisateurs a écrit: “Mauvais très mauvais ..!”.

Un autre utilisateur a écrit : « Ces types d’enseignants sont responsables de la dégradation de la moralité et des manières des élèves ainsi que des parents bien sûr. Ils devraient quitter cette noble profession au lieu de détruire sa décence ».

Un troisième utilisateur a écrit : « C’est ce que le professeur enseigne aux élèves ? « Patli kamariya mori » ? »

Certains utilisateurs ont exigé que ces chansons soient complètement. « Des chansons en cours de création. Pas de censure sur les paroles. Alors? Tout le monde, y compris les enfants, peut regarder. Il est évident que les jeunes esprits sont influencés par les choses qu’ils voient jour après jour. Les jeunes enseignants ne font pas exception ainsi que les enfants. Interdisez d’abord les chansons puis pensez à interdire le professeur ».

Auparavant, une vidéo d’un enseignant enseignant l’alphabet hindi à travers une chanson était devenue virale. Le clip montrait l’enseignant debout devant un tableau noir avec des alphabets hindi écrits dessus. Il a ensuite semblé chanter une ligne spéciale pour chaque lettre, que les élèves ont ensuite répétée

La vidéo a amassé plus de 5 000 vues sur la plateforme.

