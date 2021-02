Le parrain progressiste Bernie Sanders a été annulé et est maintenant, selon un journaliste et enseignant de San Francisco, l’incarnation du «privilège blanc», tout cela parce qu’il porte des mitaines mémorables, ou quelque chose du genre.

Peu de gens associeraient Bernie Sanders avec « suprémacie blanche. » Un progressiste juif électoral dont la campagne présidentielle malheureuse l’année dernière a promis de construire une gauche «Coalition multigénérationnelle et multiraciale», le sénateur du Vermont est à peu près aussi éloigné que possible du skinhead prototypique.

Ce n’est pas le cas pour Ingrid Seyer-Ochi, une enseignante du secondaire (c’est vrai, elle façonne la jeunesse américaine) et la chroniqueuse du San Francisco Chronicle. Dans un éditorial de samedi, Seyer-Ochi a fait valoir que Sanders «Manifeste des privilèges, des privilèges blancs, des privilèges masculins et des privilèges de classe.»

En se présentant à l’inauguration de Joe Biden dans une doudoune et des mitaines, son argument est allé, Sanders n’a pas montré le respect approprié à Joe Biden et Kamala Harris. Pourquoi Biden – qui a travaillé avec des ségrégationnistes au Sénat, a voté pour la guerre en Irak et a rédigé un projet de loi sur la criminalité draconienne qui a incarcéré des masses d’Afro-Américains – a reçu un laissez-passer est bien sûr non dit.

Seyer-Ochi était furieuse que le torrent de mèmes inspirés par le sens vestimentaire fusty de Sanders détourne ses élèves du «Sens du jour», des femmes présentes à l’inauguration, et de «Les guerrières qui inspirent ces femmes, les couleurs de leurs diplômes et leurs ensembles monochromes de puissance pure», quoi que tout cela signifie.

« Que pensais-je que mes élèves devraient voir? » elle a demandé, «Un homme blanc riche, incroyablement éduqué et privilégié, se présentant peut-être pour le rituel le plus important de la décennie, dans une doudoune et d’énormes mitaines.

L’article de Seyer-Ochi a provoqué l’indignation en ligne. « Quel article stupide et épouvantable: tout basé sur la façon dont Bernie s’habillait, » journaliste Glenn Greenwald tweeté. «Aussi stupide et grossier qu’il soit, il représente un secteur important et croissant de la pensée libérale de gauche.»

Jésus, n’ont-ils pas d’éditeurs à @sfc_opinions? Cette chronique dénonçant les mitaines Bernie comme privilège blanc fait lire Thomas Friedman comme Tolstoï. https://t.co/VtC8YNRpSO – Matt Taibbi (@mtaibbi) 1 février 2021

Les libéraux de San Francisco vivent dans des quartiers gentrifiés ethniquement nettoyés avec des loyers qu’aucune personne de la classe ouvrière de toute race ne peut se permettre, mais prétendent que porter des mitaines quand il fait froid fait un privilège blanc afin de déplacer leur culpabilité. https://t.co/RnektEasEV – Boomer socialiste (@SocialistBoomer) 1 février 2021

Quelle merde fraîche est cette prise, je ne comprends même pas. Le mec portait des mitaines et un gros manteau parce qu’il faisait froid, puis il s’est retourné et a collecté une tonne d’argent pour une association caritative https://t.co/q3oWVLxU6e – Laura Bassett (@LEBassett) 1 février 2021

l’un des articles d’opinion les plus stupides que j’ai jamais lus (et j’avais l’habitude de lire les articles d’opinion de journaux turcs). https://t.co/eRki5TILyf – Steven H. Seggie (@Seggitorial) 1 février 2021

L’article n’était pas la première fois que les médias grand public associaient Sanders, qui avait fait assassiner des proches pendant l’Holocauste, aux forces du sectarisme racial. En février dernier, l’animateur de MSNBC, Chris Matthews, a comparé la performance du socialiste âgé dans les caucus du Nevada à l’invasion de la France par Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale, mettant ses partisans en colère. Dans le même temps, ils ont également trouvé le temps de marquer Sanders, qui semblait prêt à battre Joe Biden à l’investiture du Parti démocrate, un « communiste » et «Pute russe.»

Alors que l’apparence d’inauguration de Sanders a peut-être exaspéré Seyer-Ochi, le sénateur du Vermont a réussi à en faire un élément positif pour presque tout le monde. En vendant des pulls molletonnés avec l’image d’un Sanders mitaines et chemises sur eux via son site Web, le législateur progressiste a réussi à lever près de 2 millions de dollars pour une gamme d’organismes de bienfaisance du Vermont, y compris Meals on Wheels.

Seyer-Ochi, quant à lui, a gagné plus de 123000 dollars en 2017 pour se plaindre du privilège de Sanders envers les enfants.

