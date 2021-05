Un enseignant britannique perd plus de 9 roupies Lakh dans l’arnaque Bitcoin d’Elon Musk qui promettait un «  double argent  »

Julie Bushell, une enseignante de Brighton, au Royaume-Uni, est devenue la proie d’escrocs en ligne et a été dupée de plus de 9 lakh. Le faux plan promettait que l’argent déposé, en Bitcoins, serait retourné en double par le milliardaire technologique Elon Musk. Bushell, un investisseur en crypto-monnaie, a repéré une fausse nouvelle publiée sur un site Web de type « BBC » qui ne semblait pas suspect car elle ressemblait beaucoup au site Web original de l’organisation de presse basée au Royaume-Uni. L’histoire mentionnait que Musk donnait 750 millions de dollars et qu’elle pouvait doubler son argent dans le cadre du stratagème. Bushell a payé 9 000 £ (environ Rs 9.2 lakh) qu’elle avait économisé pour déposer pour une nouvelle maison.

« J’y pense chaque minute de chaque jour », a déclaré Bushell BBC. Elle a informé la police du Sussex et Action Fraud du crime. L’organisme de presse a déclaré qu’il essayait de faire tomber le site Web, qui était toujours en ligne.

Ayant perdu ses économies, Bushell a déclaré qu’elle était massivement touchée et qu’elle souhaitait pouvoir remonter le temps pour ne pas s’empêcher de faire «ces quelques clics». « Ils m’ont volé ma dignité, mon estime de moi, ma confiance en moi et ma force. Ils m’ont aspiré toute la bonté de la vie », a-t-elle ajouté.

L’histoire de Bushell n’est pas le seul exemple d’escroquerie de cadeaux en ligne. Selon les experts, les escrocs de cadeaux ont gagné plus de 18 millions de dollars (131 crore Rs) au cours des trois premiers mois de 2021. Les fraudes utilisent la crédibilité et la portée de personnes et d’organisations connues telles que la BBC et Elon Musk dans le cas de Bushell.

Musk, le PDG de Tesla et SpaceX, est suivi par un grand fan et attire des milliers de commentaires sur ses tweets. Puisque Musk continue de tweeter sur la crypto-monnaie, ses tweets sont des points chauds pour les utilisateurs de médias sociaux qui investissent dans la crypto-monnaie. Naturellement, ses tweets sont également des foyers d’escrocs de crypto-monnaie. Ils utilisent des comptes vérifiés pour faire des offres alléchantes pour attirer des utilisateurs innocents.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici