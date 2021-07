Un enseignant britannique détenu dans une prison infernale koweïtienne pour une accusation de drogue est enfin LIBÉRÉ

Une enseignante britannique qui a été emprisonnée pour de fausses accusations de drogue au Koweït a finalement été libérée alors que sa mère « extatique » dit que cela a été « un enfer » pour la famille.

Sara Assayed, 35 ans, a été condamnée à 10 ans de prison en mars après que de la drogue aurait été trouvée dans sa voiture – mais elle devrait se libérer cet après-midi.

Sara Assayed, 35 ans, devrait sortir de prison au Koweït cet après-midi

Helen Conibear, 64 ans, a pleuré de joie aujourd’hui en découvrant que Sara avait été libérée Crédit : Le Soleil

L’enseignante du primaire, de Barry, Vale of Glamorgan, a été arrêtée en mars 2019 après que des flics koweïtiens l’ont arrêtée ainsi qu’un autre enseignant, affirmant avoir trouvé de la drogue dans la voiture.

Elle a été condamnée à une décennie de prison, mais une cour d’appel a annulé sa condamnation le mois dernier en raison de preuves insuffisantes.

Malgré l’annulation de sa condamnation, Sara a été enfermée dans une prison « surpeuplée » et « inhumaine » dans le désert koweïtien jusqu’à aujourd’hui.

Elle devra rester dans un centre d’expulsion au Koweït pendant trois jours en raison de la réglementation de Covid avant de rentrer chez elle au Royaume-Uni samedi matin, a déclaré sa mère, Helen Conibear, au Sun Online.

‘L’ENFER VIVANT’

S’exprimant quelques secondes seulement après avoir pris l’appel de Sara pour lui dire qu’elle avait été libérée, la mère de quatre enfants en liesse a déclaré: « Je suis absolument ravie. Les derniers mois ont été un enfer pour moi et ma famille.

« Sara m’a téléphoné de la prison sur le téléphone portable d’un autre détenu et m’a dit ‘Maman, j’espère que tu t’assois – je suis libre !’

« Sara était en larmes. J’étais en larmes. Cela a été une montagne russe émotionnelle mais j’espère enfin que c’est maintenant terminé. »

Helen, 64 ans, affirme que sa fille a été « aménagée » par des « flics tordus ».

« Sara avait été amie avec une Américaine appelée Lisa et Lisa était soupçonnée de consommer de la drogue », a-t-elle déclaré.

Ces derniers mois ont été un véritable cauchemar. » Hélène Conibear

« Lisa a appris qu’elle allait être arrêtée et a fui le pays quelques jours plus tôt, alors les flics semblent avoir ciblé les amis de Lisa, dont Sara.

« Ils ont arrêté Sara dans une voiture alors qu’un collègue enseignant la conduisait. Ils ont fait sortir Sara et son amie de la voiture et l’ont conduite à l’arrière d’un immeuble voisin.

« Quelques minutes plus tard, ils ont dit à Sara qu’ils avaient fouillé la voiture et trouvé de la drogue et qu’elle allait en prison. Elle était complètement équipée. Ils ont planté de la marijuana dans la voiture. »

Mais Helen a pleuré de joie aujourd’hui dans sa maison mitoyenne surplombant la mer alors qu’elle disait qu’elle avait « rêvé » de la libération tant attendue de Sara.

« Les derniers mois ont été un cauchemar absolu », a-t-elle déclaré.

« J’ai été malade d’inquiétude pour Sara. Elle m’a téléphoné quand elle le pouvait – au téléphone passé clandestinement par un détenu – et elle a toujours sonné si bas.

« Elle a beaucoup pleuré et j’en ai eu assez d’inquiétude pour elle parce qu’elle avait toujours l’air si déprimée.

« Quand elle reviendra à Barry, je ne la laisserai plus jamais hors de ma vue.

« Tout ce que je veux, c’est que ma fille soit à la maison pour que je puisse lui faire le plus gros câlin du monde. »

Une pétition appelant à la libération de Sara avait recueilli près de 600 signatures.

Sara travaillait comme institutrice au Koweït Crédit : WNS

La mère de Sara affirme que sa fille a été « aménagée » par des « flics tordus » au Koweït Crédit : AFP