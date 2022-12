Un enseignant australien transforme les dessins de “monstres” d’étudiants en jouets mignons et obtient l’amour d’Internet

Les enfants et leur créativité ne doivent pas être sous-estimés, ni ceux de leurs enseignants. Une mentor australienne a trouvé un moyen créatif de s’engager avec ses élèves en fabriquant pour eux des jouets en peluche faits à la main, basés sur les dessins de « monstres » qu’ils ont réalisés. Ses efforts ont été révélés après que le père d’un élève s’est rendu sur Twitter et a partagé comment son fils, le professeur d’Oscar, avait fait beaucoup de peluches pour les enfants de cinq à six ans qui fréquentaient l’école à Melbourne.

Reid Parker, le père d’Oscar, a tweeté la photo du jouet monstre faite par le professeur de son enfant en la plaçant à côté du dessin réel. Il a écrit : « Le professeur de mon enfant a fabriqué des jouets pour sa classe en se basant sur leurs dessins… Payez plus les professeurs ». Parker a déclaré de façon comique : « On m’a dit que c’était un thérazinosaure. Nous savons donc qu’au moins UNE personne aime Jurassic World Dominion.

Il a également posté quelques photos montrant différents types de jouets fabriqués par l’enseignant pour toute la classe, ce qui a immédiatement provoqué une frénésie sur Internet. Bientôt, tout le monde a commencé à discuter de l’importance pour les enseignants d’être rémunérés de manière appropriée pour leur immense contribution à la connexion avec les élèves afin qu’ils puissent bien les nourrir. En parlant à Bored Panda, Parker a également mentionné que l’enseignant de son fils voulait rester anonyme, mais il a partagé des choses intéressantes à son sujet et a déclaré: «Les jouets ont été fabriqués par l’enseignant de l’école primaire de mon fils dans une banlieue du nord de Melbourne. Elle le fait depuis quelques années maintenant et pendant les fermetures de Covid, elle a même fait le tour du quartier en les déposant dans les maisons des enfants ! Les enfants sont tous ravis des résultats et les parents aussi.”

Pendant ce temps, Parker, dans son envie de faire quelque chose pour l’enseignant, a mis en place une collecte de fonds appelée GoFundMe après que quelques utilisateurs lui aient demandé de trouver des moyens d’offrir un petit cadeau à l’enseignant, qui a fait de son mieux pour faire sourire les enfants. visages. Il a expliqué: «Le GoFundMe a été créé en réponse au nombre de personnes qui demandaient comment elles pouvaient contribuer d’une manière ou d’une autre. Je n’allais pas le faire du tout, mais j’ai vu quelques commentaires suggérant qu’ils avaient vu d’autres essayer de capitaliser sur cette histoire. Je me sentais mal que quelqu’un puisse créer un faux fonds pour essayer de gagner de l’argent avec les gens, alors je l’ai créé moi-même. Parker a en outre assuré que l’argent serait envoyé à l’enseignante pour soutenir ses fournitures. « Tout ira directement à l’enseignante pour l’utiliser ou la redistribuer comme elle l’entend. Espérons que ce sera suffisant pour payer les matériaux ou améliorer sa machine à coudre.”

Je répondrai ici aussi, car il semble que beaucoup de gens ressentent la même chose que vous. J’ai créé un GoFundMe pour les personnes qui souhaitent vraiment contribuer d’une manière ou d’une autre, car ce message a eu beaucoup de succès et je Je ne veux pas que les autres en profitent !https://t.co/NOoO5RzHtC– Reid Parker (@ReidParker_) 25 décembre 2022

Néanmoins, il a prouvé qu’un petit pas peut apporter un grand changement dans la vie de quelqu’un. C’est juste que ce que vous méritez est ce que vous obtenez !

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici