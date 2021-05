Un enseignant américain suspendu pour avoir dit à la classe que George Floyd aurait survécu s’il se conformait aux flics

Une enseignante de la ville de Fairbanks en Alaska a été suspendue après avoir prétendument fait un commentaire insensible sur le regretté artiste hip-hop George Floyd, tué en garde à vue aux États-Unis, lors d’une discussion dans sa classe. Au cours d’une discussion dans une classe en ligne menée sur Zoom, l’enseignante du lycée Lathrop a dit à ses élèves que Floyd aurait toujours été en vie s’il s’était conformé aux policiers de Minneapolis.

Une vidéo de 15 minutes de la classe a également été mise en ligne sur YouTube la semaine dernière. Dans le clip, on ne sait pas comment la conversation a commencé, mais l’enseignante masquée du secondaire appelée Mme Gardner peut être vue en train de diriger une discussion sur la police abattant des Afro-Américains de haut niveau. Lorsque le sujet s’est tourné vers Floyd, elle n’a pas défendu l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin, mais a déclaré que si Floyd s’était conformé aux ordres de la police, il n’aurait pas été abattu.

Plus loin dans la vidéo, l’enseignant peut être entendu dire que les policiers n’ont pas le temps de choisir entre leur arme et un taser. Plus loin dans la vidéo, l’enseignant a conseillé aux élèves comment s’habiller pour éviter des problèmes avec la police. Elle a insinué que les élèves ne devraient pas s’habiller comme des «voyous» avec leur «pantalon autour des genoux» s’ils ne veulent pas être pris pour cible par les flics.

Alors que le clip devenait viral, l’enseignant a été critiqué.Le district scolaire de Fairbanks North Star Borough n’a pas publiquement nommé l’enseignant, mais on sait que Mme Gardner est une enseignante en éducation spécialisée à Lathrop High.

Le 28 avril, un parentnotifiél’école au sujet des commentaires de l’enseignant, après quoi le district scolaire de Fairbanks North Star Borough a envoyé une lettre aux parents les informant que l’enseignant avait été mis en congé administratif jusqu’à ce que l’enquête soit terminée. La directrice de Lathrop High, Carly Sween, a également décrit le commentaire comme «insensible au racisme».

Le mois dernier, le tribunal a reconnu Chauvin coupable de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré après s’être agenouillé au cou de Floyd pendant 9,29 minutes alors qu’il tentait de le maîtriser et de l’arrêter pour avoir transmis de la fausse monnaie.

