Un enseignant américain reçoit un accueil chaleureux après avoir survécu à des blessures mortelles lors d’une fusillade dans une école au Texas

La fusillade de l’école élémentaire de Robb à Uvalde, au Texas, est devenue la troisième fusillade la plus meurtrière dans une école de l’histoire des États-Unis, laissant toute la nation dans un état de choc. Tous les élèves, les parents et l’administration de l’école doivent encore se remettre des séquelles de l’incident odieux qui a entraîné la mort de dix-neuf élèves et de deux enseignants. Au cours de l’incident, environ dix-sept autres personnes ont été gravement blessées, dont l’enseignant Arnulfo Reyes.

Apparemment, onze enfants de sa classe ont été tués par balle et même Reyes a été touché par une balle, cependant, il a fini par survivre. Après avoir subi plusieurs interventions chirurgicales, Reyes est enfin rentré chez lui. Afin de l’accueillir à nouveau, toute la communauté d’Uvalde Texas s’est rassemblée devant sa maison pour lui donner l’espoir et la force de guérir de l’incident. Les élèves de l’école ont aligné leurs voitures devant la maison du professeur et se sont relayés pour l’embrasser tout en lui offrant des fleurs.

Le clip de l’événement de bienvenue a été partagé en ligne, laissant Internet ému. La vidéo virale capture un Reyes émotif fondant en larmes alors qu’il étreint ses élèves. “L’accueil d’un enseignant à Uvalde, toute la ville est venue le voir”, a tweeté un membre de la communauté.

la maison d’accueil d’un enseignant à Uvalde, toute la ville est venue le voir pic.twitter.com/kt1vM9dQ0U – Magnéto Rex (@MagnetoRex4Life) 16 juillet 2022

Internet n’a pas tardé à réagir au clip émotionnel. Un utilisateur a déclaré qu’il devait être extrêmement difficile pour Reyes de se remettre du souvenir d’avoir vu ses élèves se faire assassiner sous ses yeux. « Ce pauvre homme doit vivre le reste des jours en sachant que chaque enfant de sa classe a été assassiné. Je ne peux pas imaginer la douleur qu’il doit ressentir. Je suis certain que toutes ces personnes merveilleuses qu’il a embrassées seraient heureuses de soulager un peu de sa douleur pour lui donner un peu de paix », a écrit l’utilisateur.

Ce pauvre homme doit vivre le reste des jours en sachant que chaque enfant de sa classe a été assassiné. Je ne peux pas imaginer la douleur qu’il doit ressentir. Je suis certain que toutes ces personnes merveilleuses qu’il a embrassées seraient heureuses de soulager un peu de sa douleur pour lui donner un peu de paix. — ZoëbethC-MeidasMightyⓂ️Ⓜ️👑🇺🇦 (@Meidas_ZobethC) 17 juillet 2022

Un autre a ajouté que le clip est juste déchirant à regarder. «En tant que personne qui travaille dans une école, je comprends à quel point nous tombons amoureux de nos élèves. Je ne peux tout simplement pas imaginer l’horreur qu’il a traversée et qu’il devra maintenant endurer tous les jours. Je n’ai pas de mots pour améliorer tout cela. J’ai le cœur brisé », a exprimé l’internaute.

En tant que personne qui travaille dans une école, je comprends comment nous tombons amoureux de nos élèves. Je ne peux tout simplement pas imaginer l’horreur qu’il a traversée et qu’il devra maintenant endurer tous les jours. Je n’ai pas de mots pour améliorer tout cela. Mon cœur se brise. — #ToVa (@peep2peeps) 18 juillet 2022

De même, plusieurs autres ont souligné qu’il leur faisait mal de regarder le clip. Jetez un oeil aux réactions ci-dessous:

Je ne le savais pas. Cela fait tellement mal. — Stef (@_steffieweffie_) 18 juillet 2022

Cet homme merveilleux a enseigné à ces adorables petits enfants toute l’année, et TOUS les élèves qui sont restés dans sa classe après l’assemblée des prix ce jour-là sont morts. M. Reyes ne s’en remettra jamais. Cette vidéo était douce, mais déchirante. — Sonya💎😷💛🐝 🖤 202-224-3121 ☎️ (@meSonyaB) 17 juillet 2022

Tant de visiteurs ont apporté des enveloppes. Vous pouvez être certain que ces enveloppes contiennent toutes l’argent que ces familles pourraient épargner cette semaine-là, car elles savent qu’il ne pourra pas retourner au travail et qu’il est sur le point d’être écrasé par des factures médicales. Ce n’est pas vrai. – Sven Svenson (@MrSvenSvenson) 17 juillet 2022

Je ne sais pas si les gens réalisent l’amour profond que les enseignants ont pour leurs élèves. Il pleure ses garçons et ses filles ! 💗 — CocoCrumpy (@cococrumpy) 16 juillet 2022

C’est Salvador Ramos qui a tué par balle 19 étudiants et 2 enseignants, faisant plusieurs blessés le 24 mai 2022. Selon certaines informations, le tireur de 18 ans était à l’intérieur de l’établissement pendant environ une heure avant que l’unité tactique de la patrouille frontalière des États-Unis ne lui tire dessus. Avant d’entrer à l’école, Ramos a tiré sur sa grand-mère chez elle, la laissant gravement blessée. Actuellement, les responsables enquêtent sur la réponse des responsables de l’application des lois qui leur a pris plus d’une heure pour maîtriser la situation.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.