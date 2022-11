Un enseignant américain en Ukraine dit qu’il ne s’est échappé que parce que “les forces russes n’étaient pas les plus intelligentes”

Un enseignant américain a raconté ses huit mois de clandestinité à Kherson au New York Times.

Timothy Morales a déclaré à la police secrète qu’il était un Irlandais du nom de Timothy Joseph lorsqu’il a été interrogé.

Morales a déclaré qu’il ne s’était échappé que parce que les agents du FSB n’étaient pas très compétents.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

Un enseignant américain qui a réussi à échapper à la détection pendant huit mois dans les Ville ukrainienne de Kherson a déclaré qu’il ne s’était échappé que parce que les forces russes n’étaient pas les meilleures et les plus brillantes.

Timothy Morales, qui a enseigné l’anglais en Ukraine avant l’invasion, a partagé son histoire avec Le New York Times de se cacher de peur de ce que les Russes feraient d’un Américain.

Kherson a été la première grande ville capturée par la Russie, prise au début de la guerre. Les fonctionnaires ont ordonné une retraite de la ville plus tôt ce mois-ci, marquant l’un des plus gros revers pour le président russe Vladimir Poutine efforts en Ukraine. Les forces ukrainiennes sont rentrées dans la ville la semaine dernière après que la Russie a terminé sa retraite.

Morales a déclaré au Times qu’il s’était caché des soldats russes et de la police secrète, y compris le Agence successeur du KGB FSB, pendant toute l’occupation. Il est resté en grande partie à l’intérieur, marchant entre son appartement et celui de son ex-femme, et pendant les deux premiers mois, il n’est jamais allé plus loin qu’une cour fermée à proximité.

En septembre, après plusieurs mois de clandestinité, une patrouille du FSB s’est présentée pour l’interroger, a déclaré Morales au Times. Parlant dans son russe imparfait, il a dit qu’il s’appelait Timothy Joseph et qu’il était irlandais, mais qu’il avait perdu son passeport. Un voisin a même confirmé son histoire aux policiers.

“Cela a en quelque sorte changé ma perspective”, a déclaré Morales au Times. “Avant, je faisais attention. Puis je suis devenu paranoïaque.”

Il a décrit l’interaction avec le FSB comme “le point culminant ou le point faible” de son expérience de clandestinité, et a ajouté qu’il pensait s’être échappé uniquement parce que “ils n’étaient pas les personnes les plus intelligentes du monde”.

Morales a également déclaré qu’il avait vu les soldats russes devenir de plus en plus « débraillés et plus méli-mélo » avant la retraite. Il a célébré la retraite mais a déclaré qu’il prévoyait maintenant de quitter la ville.

Les enquêteurs ont découvert signes d’atrocités commises par des soldats russes à Khersonpartie d’un motif inquiétant des découvertes qui suivent le retrait des forces russes.

Malgré les tentatives de la Russie d’absorber Kherson en forçant les habitants à parler russe et en interdisant les chansons nationales ukrainiennes, la résistance est resté, et le le retrait des forces russes a déclenché des célébrations dans les rues.