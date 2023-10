Un enseignant américain de 30 ans a déménagé au Danemark et paie 2 100 $/mois pour cet appartement de luxe : regardez à l’intérieur

En juin 2018, j’ai fait trois valises et réservé un vol aller simple depuis le Texas pour rejoindre mon mari au Danemark. Nous nous sommes rencontrés en 2016 et avons eu des relations à distance pendant une grande partie de notre relation. Nous étions ravis de nous marier et de construire une maison et de vivre ensemble.

Aujourd’hui, nous louons notre appartement de deux chambres de 1 020 pieds carrés pour 2 100 $ par mois. Le quartier est un lieu de trajet décent pour se rendre au travail – je suis institutrice et mon mari travaille dans la finance – avec de nombreux beaux espaces extérieurs et des endroits amusants pour emmener notre fils de deux ans.

Notre bail est à durée indéterminée et les augmentations de loyer sont liées à l’inflation. Mais nous avons dû payer deux mois de loyer d’avance et trois mois de loyer à titre de dépôt de garantie.

Notre salle de bain élégante et moderne sert également de buanderie. Nous avons la chance d’avoir à la fois une laveuse et une sécheuse dans l’unité.

La cuisine et la salle à manger sont légèrement plus petites que celles auxquelles j’étais habitué aux États-Unis, mais nous disposons d’options de rangement élégantes.

Nous avons un certain nombre de voisins internationaux. Il y a aussi une superbe plage à proximité, très animée en été. Et nous avons un petit balcon sur lequel mon fils adore jouer quand il fait beau.

Je suis beaucoup plus heureux de vivre à Copenhague qu’à Dallas. Je pense qu’une grande partie de cela est la satisfaction au travail. Je peux profiter du temps que je ne suis pas au travail parce que je ne suis plus aussi stressé.

Le coût de la vie à Copenhague est parfois élevé. Mais je sais que mon salaire est bien plus élevé ici qu’à Dallas, en particulier en termes de ce que je payais pour les soins de santé et les transports aux États-Unis. Et le loyer que nous payons maintenant est d’un bon rapport qualité-prix pour la quantité d’espace dont nous disposons.

Nous vivons à proximité du métro, je peux donc facilement me rendre n’importe où dans la région de Copenhague. Je paie environ 90 $ par mois pour un abonnement de transport en commun qui couvre mes déplacements professionnels et partout ailleurs.

En transport en commun, le centre-ville est à 15 minutes de notre porte d’entrée dans un sens et l’aéroport à 15 minutes dans l’autre sens, ce qui est très pratique.

Pour l’avenir, nous aimerions éventuellement disposer de plus d’espace, et nous devrons peut-être nous éloigner un peu de la ville pour y parvenir. Mais nous aimons Copenhague, alors nous n’irions pas trop loin. Et j’ai adoré vivre dans cet appartement. Ce fut une excellente première maison dans mon nouveau pays.

Ilana Buhl est enseignante au primaire. Elle a étudié au Danemark et est rapidement tombée amoureuse de la ville. Elle vit désormais à Copenhague avec son mari et son fils et partage des extraits de sa vie sur les réseaux sociaux.

