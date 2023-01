Un enseignant américain abattu par un élève de 6 ans — RT World News

Le jeune garçon a été identifié comme le suspect d’une fusillade qui aurait été commise “exprès”

Un garçon de 6 ans à Newport News, en Virginie, aurait tiré et blessé son institutrice du primaire, la mettant à l’hôpital avec des blessures potentiellement mortelles lors d’une attaque qui, selon la police, n’était pas un accident.

La fusillade s’est produite vers 14 heures vendredi à l’école primaire Richneck. Le chef de la police de Newport News, Steve Drew, a confirmé aux journalistes que le suspect était un garçon de 6 ans. Personne d’autre que l’enseignant du garçon n’a été blessé, mais des équipes tactiques de police sont entrées dans le bâtiment au cas où le tireur représenterait toujours une menace.

Une autre élève de l’école, une fillette de 6 ans qui est une camarade de classe du suspect non identifié, a déclaré à un journaliste du Newport News Daily Press qu’elle avait été témoin de la fusillade. L’étudiant a tiré sur l’enseignante dans la région de l’estomac “exprès,” dit-elle, et le professeur “est tombée à genoux.”

Le garçon était impliqué dans “une altercation” avec son professeur avant de lui tirer dessus avec une arme de poing, a déclaré Drew. Il est en garde à vue. L’enseignante n’a été identifiée que comme une femme dans la trentaine.

“Nous pensons qu’une fois que nous sommes entrés et avons eu les informations que nous avions (l’école), nous avons mis l’individu en garde à vue”, Drew a déclaré aux journalistes lors d’un briefing à l’extérieur de l’école. «Nous n’avons pas eu de situation où quelqu’un tournait autour de l’école en train de tirer. Nous avons eu une situation dans un endroit particulier où un coup de feu a été tiré.

La police n’a fourni aucune autre explication sur l’altercation; ils n’ont pas non plus dit comment le jeune garçon avait pu obtenir une arme de poing et l’avoir en sa possession à l’école.















Richneck Elementary compte plus de 550 élèves. Selon les données du National Center for Education Statistics, 84% des étudiants viennent de familles suffisamment pauvres pour avoir droit à des déjeuners gratuits. Le ratio élèves / enseignants de l’école est supérieur de 57% à la moyenne de l’État, ce qui signifie que le personnel est relativement restreint.

Le tournage de vendredi est survenu trois jours seulement après la reprise des cours à Richneck après les vacances. Les fusillades dans les écoles américaines ont atteint un sommet historique l’année dernière, avec 51 incidents qui ont fait des blessés ou des morts.

Le plus jeune tireur à avoir tué quelqu’un dans une fusillade dans une école américaine était un garçon de 6 ans du Michigan qui a tué par balle une camarade de classe en février 2000.