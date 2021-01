Quand Marybeth Hearn avait 10 ans, elle a demandé à ses parents si elle pouvait entraîner un chiot à devenir un chien-guide. Cela s’est transformé en une mission à vie.

En plus de cinq décennies, Hearn a élevé 56 chiens pour aider les personnes malvoyantes. Mais son héritage ne s’arrête pas là – le professeur de lycée de longue date et récemment retraité a inspiré plusieurs membres de la famille et des dizaines d’élèves à en devenir beaucoup plus.

«J’aime faire quelque chose de bien pour quelqu’un que je n’ai tout simplement pas encore eu la chance de rencontrer», a déclaré Hearn, qui a mis fin le 18 décembre à 33 ans d’enseignement de l’agriculture à Lemoore High dans la vallée de San Joaquin en Californie.

Lorsqu’elle a approché ses parents il y a des décennies, les perspectives semblaient improbables. Sa mère n’aimait pas les chiens et son père doutait secrètement de pouvoir trouver un sponsor pour payer le coût de la formation.

Hearn était si déterminée, cependant, qu’elle a présenté le projet à un Lions club et a recueilli 2 500 $.

Et ainsi, par une journée d’été ensoleillée en 1962, la famille est rentrée chez elle avec un laboratoire noir nommé Letta aboyant sur la banquette arrière, le premier d’une longue série de chiots en formation.

Deux fils et une petite-fille ont suivi les traces de Hearn, mais son plus grand impact est le mentorat d’une génération d’étudiants entraîneurs qui, depuis 1992, ont travaillé avec 170 chiens qui ont fini dans divers postes de service.

Ils passent 14 mois avec chaque chiot à leur enseigner des compétences telles que la formation à la maison, la marche en laisse et le comportement en public. Les chiens vivent à plein temps avec les élèves, assistant à leurs cours et sorties scolaires pour se socialiser.

«Si vous pouvez imaginer une salle de classe avec 21 chiots de moins d’un an et 30 enfants, c’est une véritable extravagance», a déclaré Hearn.

Les chiens passent ensuite à des entraîneurs certifiés employés par Guide Dogs for the Blind, une ONG nationale qui s’associe au programme, avant d’obtenir finalement leur diplôme et d’être jumelés à des compagnons à deux pattes. Ceux qui ne sont pas à la hauteur de la tâche difficile d’aider les aveugles peuvent devenir d’autres types d’animaux d’assistance.

Souvent, les étudiants assistent à la remise des diplômes et aident à transmettre les chiens lors de cérémonies.

«J’adore voir le regard sur les visages des enfants … quand ils revoient ce chien après trois ou quatre mois et que le chien se souvient d’eux», a déclaré Hearn. «C’est une sensation formidable.»

Même après que les cours sont devenus virtuels en mars en raison du coronavirus, le programme s’est poursuivi et a depuis produit 12 chiots.

Les élèves sont venus à l’école pour ce que Hearn appelait des «dates de jeu socialement éloignées» dans les champs, avec tout le monde masqué et à 6 pieds de distance et les chiots «courant partout avec leurs jouets».

«C’était génial parce que cela donnait aux enfants un moyen de communiquer entre eux et de ne pas être complètement isolés», a-t-elle déclaré.

La PDG et présidente de Guide Dogs for the Blind, Christine Benninger, a déclaré que le travail de Hearn avait eu «un impact positif considérable» pour l’ONG, qui classe chaque année environ 300 chiens pour qu’ils jouent un rôle qui est devenu plus vital cette année.

« La cécité vous isole pour commencer, et maintenant avec COVID, nous sommes encore plus isolés », a déclaré Benninger. «Donc, juste pour sa santé mentale ou sa compagnie, avoir une raison de se lever et d’aller quelque part tous les jours, avoir un chien-guide sauve la vie de certains de nos clients.

Le programme donne également aux étudiants la valeur de redonner à la communauté.

Hearn «a mis l’école secondaire Lemoore sur la carte», a déclaré le directeur Rodney Brumit, «dans la mesure où il s’agit d’une école qui soutient le service aux autres.