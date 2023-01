Un enseignant abattu par un enfant de 6 ans avec une arme à feu dans une classe américaine – Police

Un enseignant a été abattu par un élève de six ans dans une école américaine en Virginie.

Selon la police, la fusillade n’était pas un accident.

L’enseignant a subi des blessures mettant sa vie en danger, mais personne d’autre n’a été blessé.

Un élève de six ans a blessé par balle un enseignant en Virginie lors d’une altercation dans une classe de première année, ont déclaré la police et les responsables de l’école de la ville de Newport News.

Aucun élève n’a été blessé dans la fusillade de vendredi à l’école primaire de Richneck, a annoncé la police. L’enseignante, une femme dans la trentaine, a subi des blessures mettant sa vie en danger.

Le chef de la police de Newport News, Steve Drew, a déclaré aux journalistes que son état s’était quelque peu amélioré en fin d’après-midi.

La police a déclaré que l’enfant avait une arme de poing dans la salle de classe et qu’elle avait placé cet élève en garde à vue.

“Nous n’avons pas eu de situation où quelqu’un tournait autour de l’école en train de tirer”, a déclaré Drew aux journalistes. “Nous avons une situation à un endroit particulier où un coup de feu a été tiré.”

La fusillade n’était pas un accident, a-t-il dit.

Les enquêteurs tentaient de déterminer où l’enfant avait obtenu l’arme.

Le chef de la police n’a pas spécifiquement répondu aux questions de savoir si les autorités étaient en contact avec les parents du garçon, mais a déclaré que des membres du département de police s’occupaient de cette enquête.

Drew a dit :

Nous avons été en contact avec l’avocat de notre république [local prosecutor] et quelques autres entités pour nous aider au mieux à fournir des services à ce jeune homme.

Le chef de la police n’a pas fourni plus de détails sur la fusillade, l’altercation ou ce qui s’est passé à l’intérieur de l’école.

Les parents et les élèves ont été réunis à la porte d’un gymnase, ont déclaré les écoles publiques de Newport News sur Facebook.

Newport News est une ville d’environ 185 000 habitants située dans le sud-est de la Virginie, connue pour son chantier naval, qui construit les porte-avions du pays et d’autres navires de la marine américaine.

Richneck compte environ 550 élèves de la maternelle à la cinquième année (10-11 ans), selon le site Web du Virginia Department of Education.

La loi de Virginie n’autorise pas les enfants de six ans à être jugés comme des adultes. De plus, un enfant de six ans est trop jeune pour être confié à la garde du Département de la justice pour mineurs s’il est reconnu coupable.

Un juge pour mineurs aurait cependant le pouvoir de révoquer la garde d’un parent et de placer un enfant sous la tutelle du Département des services sociaux.

Une fusillade dans une école impliquant un enfant de six ans est extrêmement rare, a déclaré James Alan Fox, criminologue à la Northeastern University de Boston.

Fox, qui a analysé les ensembles de données sur les fusillades dans les écoles remontant à 1970 du Center for Homeland Defence and Security, a déclaré que les données répertorient les fusillades dans les écoles impliquant des enfants âgés de sept, huit, neuf ans et plus, mais pas des enfants de six ans.

Un autre facteur qui ressort de la fusillade en Virginie est qu’elle s’est produite dans une salle de classe, a déclaré Fox. Beaucoup se produisent à l’extérieur d’un bâtiment scolaire où les élèves ne sont pas supervisés.

En 2000, un garçon de six ans a tiré une balle d’un pistolet de calibre 32 à l’intérieur de Buell Elementary près de Flint, Michigan, frappant une autre enfant de six ans, Kayla Rolland, au cou, selon un article de l’AP de l’époque. . Elle est décédée une demi-heure plus tard.