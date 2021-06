Un enseignant à la retraite du Chhattisgarh utilise son épargne-retraite pour acheter un ventilateur pour l’hôpital

La pandémie a fait de l’homme ordinaire un héros de tous les jours et les bons samaritains ont essayé de faire la différence autant qu’ils le pouvaient. Une histoire inspirante est celle d’un Pusram Sinha, 70 ans, qui a investi tout l’argent qu’il avait économisé sur sa pension pour acheter et faire don d’un mini-ventilateur et de quelques autres équipements médicaux à un hôpital du Chhattisgarh. Sinha, un enseignant à la retraite, a retiré Rs 3,5 lakh de la banque et a aidé à acheter un mini ventilateur avec d’autres équipements médicaux et en a fait don à un hôpital gouvernemental à Berla dans le district de Bemetara, Le nouvel express indien mentionné.

«J’ai vécu ma vie, que vais-je faire avec le montant de la pension qui se trouve maintenant à la banque. Il ne peut pas y avoir de meilleur usage de la pension si de telles économies peuvent être d’une certaine aide ou un soutien pour sauver des vies », a-t-il déclaré. Sinha a fait don des équipements à la mémoire de ses parents car il pensait qu’il ne pouvait y avoir d’autre moyen. pensez à utiliser l’argent de la pension plutôt que de sauver des vies à ce stade.

Les médecins de l’hôpital ont tous fait l’éloge du geste désintéressé de Sinha car ils ont admis la nécessité de machines comme celles-ci pour aider les patients admis à rechercher un traitement pour Covid-19.

Immédiatement, le ventilateur a été mis en service pour un patient nécessiteux à l’hôpital. « La contribution humanitaire de Sinhaji restera toujours dans les mémoires des gens d’ici, compte tenu du fait que la lutte contre l’épidémie de Covid se poursuit », a déclaré Shiv Anant Tayal, collectionneur de Bemetara.

La lutte de l’Inde contre la deuxième vague de coronavirus a vu des efforts de tous les côtés qui ont apporté des contributions ou sont eux-mêmes sortis pour aider les personnes dans le besoin. Dans un incident réconfortant similaire, Mohan Kulkarni, un employé de 65 ans à la retraite d’une entreprise privée, a utilisé la totalité de son épargne-pension de Rs 4 lakh et a même contracté un prêt supplémentaire de Rs.2,5 lakh pour acheter un ventilateur et en faire don à un citoyen. hôpital d’Ambernath.

Kulkarni avait d’abord décidé de donner une ambulance, mais a appris plus tard que l’hôpital en avait assez mais manquait de ventilateur. Il a donc décidé d’en acheter un pour l’hôpital.

