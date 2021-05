Un enseignant a été démis de ses fonctions après avoir traité George Floyd de «  putain de criminel  » qui «  a été tué parce qu’il ne voulait pas se conformer  » pendant Zoom

Un PROFESSEUR a été retiré après s’être lancé dans une tirade grossière sur la mort de George Floyd pendant un cours.

Le conférencier en colère du New Jersey, Howard Zlotkin, a même qualifié Floyd – décédé des mains de la police en mai 2020 – de «f ***** g criminel» lors d’une session Zoom.

Howard Zlotkin a été retiré du lycée Dickinson dans le New Jersey après s’être lancé dans une tirade grossière lors d’un cours de zoom Crédit: Linkedin

« Si vous pensez que je suis privilégiée, alors f *** vous, parce que ma fille pense que je suis privilégiée et que je ne lui parle pas », a crié Howard Zlotkin Crédit: NBC 4 News

Pendant les images de l’explosion, obtenues par NBC New York, Zlotkin semble dire: «Si vous pensez que je suis privilégiée, alors f *** you, parce que ma fille pense que je suis privilégiée et que je ne lui parle pas.

«J’entends des gens se plaindre et pleurer à propos de Black Lives Matter, mais George Floyd était un criminel et il a été arrêté et il a été tué parce qu’il ne voulait pas se plier et en fin de compte, nous en faisons un héros. il a continué dans sa diatribe.

Sa tirade intervient après que l’ancien officier de police de Minneapolis, Derek Chauvin, ait été reconnu coupable du meurtre de Floyd la semaine dernière.

Un étudiant a affirmé que la diatribe visait particulièrement les étudiants noirs, au cours de laquelle Zlotkin a dit à quatre étudiantes noires d’écrire un essai pour lui.

Cette élève et sa mère ont contacté le conseil scolaire mais n’ont rien entendu de leur part jusqu’à ce que NBC New York ait été informée de la situation.

NBC rapporte que Zlotkin est retourné en classe quelques jours plus tard et a de nouveau insulté les étudiants, ciblant l’étudiant qui se plaignait de ne pas avoir terminé son essai.

Zlotkin est suspendu sous enquête à la suite de l’incident Crédit: NBC 4 News

La mère de l’élève a dit au magasin que sa fille de 17 ans avait pleuré à cause de l’incident et a demandé: «Maman, pourquoi est-ce qu’il y a un problème avec ma peau?»

Mais lorsque Zlotkin – qui enseignait le paysage et le design à la Dickinson High School – retournait en classe, le district scolaire a déclaré qu’il avait été démis de ses fonctions.

Il disait: «L’école était en train de recueillir les déclarations des étudiants aujourd’hui avant de procéder à des mesures disciplinaires, puis la deuxième vidéo a fait surface.

L’enseignant n’aura pas accès aux élèves ou à l’école au fur et à mesure que nous progressons.

« Nous sommes consternés par les déclarations, les grossièretés, le manque de respect et le traitement des étudiants. »

Zlotkin est suspendu sous enquête à la suite de l’incident.

NBC News a rapporté vendredi que Zlotkin avait déclaré au point de vente « qu’il ne pouvait pas commenter tant qu’il ne parlait pas avec un avocat du syndicat ».