Un enquêteur sur l’explosion du port de Beyrouth a refusé d’interroger le chef de la sécurité libanaise sur une explosion dévastatrice

Le 4 août 2020, quelque 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium stockées dans de mauvaises conditions au port ont explosé, tuant plus de 200 personnes, en blessant plus de 6 500 et détruisant des pans entiers de la capitale libanaise.

Le juge Tarek Bitar a été nommé enquêteur principal sur la catastrophe en février après que son prédécesseur Fadi Sawan a été démis de ses fonctions à la suite de plaintes de deux ministres accusés de négligence dans l’explosion.

Vendredi, Bitar a appris que sa demande de griller le général de division Abbas Ibrahim, chef de la direction générale de la sécurité générale, avait été rejetée par le ministre de l’Intérieur par intérim Mohamed Fahmi.

Reuters a rapporté avoir vu une lettre officielle confirmant le rejet de la demande de Bitar, tandis que la décision a également été confirmée par un porte-parole informel d’Ibrahim, Salem Zahran, dans une interview à la radio locale.

Dans un communiqué, Ibrahim a déclaré que l’enquête devenait une « outil politique » de le diffamer, mais qu’il coopérerait avec les autorités.

« Je ne suis pas au-dessus des lois, et je comparaîtrai devant la justice lorsque les choses évoluent selon les cadres administratifs et juridiques », il a été cité par Reuters comme disant.

Les familles des victimes de l’explosion ont condamné le rejet de la tentative de Bitar d’interroger Ibrahim et le fait que personne n’a jusqu’à présent été tenu pour responsable de la tragédie.

Vendredi après-midi, des membres de la famille ont bloqué une route à Beyrouth et ont manifesté devant le ministère de l’Intérieur.

Ils ont également condamné l’utilisation de l’immunité parlementaire par les politiciens et leur refus d’être interrogés sur l’explosion.

Le prédécesseur de Bitar, Sawan, avait accusé trois anciens ministres et l’ancien premier ministre Hassan Diab de négligence, mais ils ont refusé d’être interrogés. Tous nient tout acte répréhensible.

Les législateurs libanais ont examiné vendredi une proposition de Bitar visant à lever l’immunité des trois ministres.

