Un enquêteur dit qu’une femme disparue de la région d’Ottawa a été retrouvée dans l’Ohio après 42 ans

Le 16 juillet 1980, Dale Nancy Wyman a quitté sa maison de la région d’Ottawa avec une valise pleine de ses effets personnels, a pris un taxi jusqu’à une gare routière de Greyhound et a disparu. Elle n’a pas dit où elle allait et sa famille ne savait pas où chercher.

Plus de quatre décennies plus tard, une femme de l’Ohio a contacté les frères et sœurs de Wyman, qui n’avaient jamais cessé de la chercher. Elle avait vu une vidéo de la sœur cadette de Wyman, Brenda Larche, demandant des informations pour aider la famille à trouver la paix et la fermeture, et a réalisé que la femme que Larche recherchait était sa mère.

Wyman a construit sa vie dans l’Ohio, avait une famille et n’était décédé que quelques mois plus tôt.

« Quand ils m’ont envoyé les photos, j’ai failli tomber. Il n’y avait aucun doute dans mon esprit que c’était Dale Wyman », a déclaré l’enquêteur privé Linda Davidson.

La police d’Ottawa a publié mercredi un communiqué de presse indiquant que le cas de Wyman avait été résolu après que quelqu’un se soit manifesté pour signaler qu’elle vivait à l’extérieur du Canada et qu’elle était décédée récemment. La police a refusé de commenter davantage.

Davidson s’est impliqué dans l’affaire des personnes disparues il y a environ trois ans. L’officier de la GRC à la retraite est maintenant le directeur de MUCCI, qui signifie Murdered Unidentified Cold Case Investigations. C’est un groupe de policiers et d’enquêteurs pour la plupart à la retraite qui consacrent leur temps à essayer de résoudre des affaires froides.

“Lorsque je travaille sur un cas comme celui-ci et que je parle avec les familles, je me fais un devoir de dire:” Ce n’est peut-être pas une fin optimiste et réussie pour cette histoire “”, a-t-elle déclaré.

Davidson a commencé par suivre un tuyau selon lequel un membre de la famille de Wyman avait reçu un appel à la fin des années 1980 d’un hôpital de Saskatoon, à la recherche de proches d’une personne dont il s’occupait.

Elle a contacté le bureau du coroner, les salons funéraires et les hôpitaux de la région, mais des mois de recherches n’ont pas permis de retrouver des corps non réclamés ou des tombes anonymes qui lui convenaient.

“Je me souviens d’avoir dit à mon équipe : ‘C’est tout simplement trop fou. Où est-elle allée? Elle n’a pas simplement disparu. Quelqu’un sait quelque chose, d’une manière ou d’une autre », a-t-elle déclaré.

Davidson a également contacté les enquêteurs de la police d’Ottawa et leur a dit qu’elle leur avait parlé des moyens de faire avancer l’affaire : faire un plaidoyer public, publier des croquis mis à jour de ce à quoi pourrait ressembler Wyman.

La police a publié des croquis en fonction de l’âge en mai 2021 et Larche a publié une vidéo demandant des informations.

Le 16 décembre 2021, Larche a rejoint un chat en direct sur Facebook avec les enquêteurs de Davidson, qui utilisent les médias sociaux et les outils de généalogie en ligne pour essayer de faire passer le mot de leurs recherches. Ils ont également commencé à chercher aux États-Unis, en particulier dans le New Hampshire.

“Pour voir si quelqu’un avec ses descripteurs était décédé avec le nom de Dale, Nancy, ou Gail ou Wyman – nous cherchions n’importe quoi”, a déclaré Davidson.

Et puis l’appel est venu de l’Ohio.

Grâce à ses entretiens avec la famille, Davidson a déclaré qu’elle avait appris que le père de Wyman était violent et qu’elle voulait quitter la maison.

“Il y a 25 ou 30 ans, Dale Wyman n’avait nulle part où aller. Il n’y avait personne à qui parler », a-t-elle dit.

« Ça m’a brisé le cœur, tu sais. Mais c’est une bonne famille, ils ont maintenant fermé leurs portes, en plus ils ont ses enfants et sa famille, ce qui est incroyable.

Wyman était une personne extrêmement privée, a déclaré Davidson, et sa famille demande de l’intimité.

“Ils ont du mal à accepter ce qui s’est passé et manquent de la voir dans les deux mois.”

Quant à MUCCI, Davidson estime que son groupe travaille sur une centaine de cas froids. Ils n’obtiennent pas toujours la coopération de la police locale, “Et je ne comprends pas pourquoi,” dit-elle. “Laissons les gens travailler avec, laissez-nous fermer les yeux sur les familles.”

Mais les enquêteurs tiennent à partager leur formation et leur expertise.

« C’est un vrai cadeau à partager avec les gens », dit-elle.

—Sarah Ritchie, La Presse canadienne

personne manquante