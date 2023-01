Un enquêteur découvre 6 problèmes de sécurité au port de conteneurs d’expédition de la Colombie-Britannique après le décès d’un travailleur

Par Zak Vescera, reporter de l’Initiative de journalisme local, THE TYEE

Six semaines après la mort d’un travailleur à Deltaport, une enquête fédérale a révélé six violations de la sécurité et ordonné des changements, a appris The Tyee.

Dans une lettre adressée à Global Container Terminals, qui exploite le port, l’enquêteur principal du Programme du travail fédéral, Ron Johnson, a identifié les violations, y compris l’incapacité d’évaluer correctement les risques ou d’élaborer un plan de sauvetage pour les travailleurs sur ses imposantes grues à quai lorsque leurs ascenseurs ne fonctionnaient pas. .

Le préposé à l’entretien Dan Alder est décédé le 14 décembre après avoir été en détresse médicale alors qu’il était au sommet d’une grue à portique de 56 mètres.

L’ascenseur au sommet de la grue ne fonctionnait pas, ce qui, selon des sources, était un phénomène courant. Les secouristes et les ambulanciers paramédicaux ont dû gravir 23 volées d’escaliers pour atteindre Alder et improviser un moyen de le faire descendre dans une ambulance.

Johnson a enquêté sur le site le lendemain. Il a constaté que l’entreprise n’avait pas évalué le risque encouru par les travailleurs sur ses grues à quai lorsque les ascenseurs ne fonctionnaient pas et n’avait pas élaboré de plan de sauvetage adéquat.

L’entreprise n’avait pas non plus créé d’instructions à jour sur la façon de fournir les premiers soins aux travailleurs au sommet de ces grues, a-t-il découvert, leur ordonnant de réparer les contraventions d’ici le 3 février.

Les découvertes de Johnson font partie d’une enquête fédérale plus large sur la mort d’Alder. Le port est sous réglementation fédérale et le rapport de Johnson indique qu’il a constaté des violations du Code canadien du travail et du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.

Les travailleurs actuels et anciens ont déclaré à The Tyee qu’ils pensaient que la mort d’Alder aurait pu être évitée si le problème des problèmes d’ascenseurs sur les grues, qui durait depuis des années, avait été résolu.

Le Tyee a contacté GCT pour commentaires ainsi que la section locale 502 de l’International Longshore and Warehouse Union, qui représente les travailleurs de Deltaport.

Le porte-parole de GCT, Marko Dekovic, a déclaré que la société était au courant de l’ordre de direction et n’avait pas l’intention de faire appel.

La société a refusé de fournir plus de détails, affirmant plus tôt cette semaine qu’il ne serait pas approprié pour la société de commenter un examen en cours. La société a également lancé sa propre enquête interne sur la mort d’Alder, a déclaré Dekovic dans un communiqué antérieur.

L’ILWU n’a pas répondu à plusieurs demandes de commentaires de The Tyee concernant la mort d’Alder.

Mais les travailleurs actuels et anciens de Deltaport disent que les problèmes de sécurité ont commencé il y a des années.

Paul Houle, qui a travaillé à Deltaport de 2005 à 2019, a déclaré qu’Alder était «l’un des gars les plus gentils du front de mer» et qu’il est peut-être mort inutilement.

Houle a déclaré avoir été coincé sur une grue pendant plus de trois heures en 2015 ou 2016 après avoir subi une chute qui l’a blessé à la jambe et à l’épaule.

Si l’ascenseur avait fonctionné, dit Houle, il lui aurait fallu moins d’une heure pour descendre de la grue. Mais il a plutôt été contraint de descendre douloureusement.

“Ils m’ont essentiellement conduit dans les escaliers, puis je suis tombé en bas”, a déclaré Houle.

Il a déclaré avoir été approché par la suite par un comité de sécurité mixte employeur-syndicat.

“Ils m’ont demandé comment l’accident aurait pu être évité, quelles mesures de protection auraient pu être mises en place pour l’empêcher de se produire”, a déclaré Houle. Sa première recommandation était de régler les problèmes avec les ascenseurs.

Lorne Stevens, ancien vice-président de l’International Longshore and Warehouse Union Local 502, qui représente les travailleurs de ce site, a déclaré dans une précédente interview avec The Tyee que de nombreux autres travailleurs avaient signalé des problèmes chroniques avec les ascenseurs. Deux autres sources au courant de l’affaire ont confirmé ce récit et ont déclaré que les ascenseurs passaient parfois de longues périodes sans être réparés.

Un représentant du service d’incendie de Delta a précédemment déclaré à The Tyee qu’ils avaient été appelés à Deltaport à plusieurs reprises en raison d’un ascenseur en panne, et a déclaré que des travailleurs avaient même parfois été piégés dans les ascenseurs.

Sean Tucker, chargé de cours à temps partiel à l’Université de la Colombie-Britannique et expert en santé et sécurité au travail, a déclaré que la mort d’Alder soulève un certain nombre de questions clés sur la sécurité au port.

“C’est une histoire tragique, mais il semble – d’après ce qui a été rapporté – que c’est quelque chose qui était prévisible”, a déclaré Tucker.

Les principaux ports sont sous réglementation fédérale, comme les trains ou les compagnies aériennes, et sont donc inspectés par le Programme du travail fédéral et non par WorkSafeBC, qui a compétence sur la plupart des chantiers en Colombie-Britannique.

Une porte-parole d’Emploi et Développement social Canada a déclaré que Deltaport avait été inspecté sept fois au cours des cinq dernières années et avait enregistré trois décès, dont celui d’Alder. Le ministère a refusé de divulguer les résultats de ces inspections.

Tucker a déclaré que le niveau d’inspection était “terriblement inadéquat” pour un chantier de la taille de Deltaport, qui est le plus grand port à conteneurs du Lower Mainland et l’un des plus grands chantiers portuaires du pays.

Stevens a déclaré plus tôt que le syndicat avait déposé de nombreuses plaintes concernant les dangers des ascenseurs, qui, selon lui, tombaient souvent en panne et restaient hors service pendant des jours dans certains cas.

Chris McLeod, chef de la Division de la santé au travail et de l’environnement de l’Université de la Colombie-Britannique à la School of Population and Public Health, a déclaré qu’il était choqué d’apprendre que le port n’avait pas de plan de sauvetage pour les travailleurs de ces grues.

“Franchement, c’est épouvantable qu’ils n’aient pas de plan de sauvetage en place”, a déclaré MacLeod. « Il n’y a simplement aucune excuse pour cela.

Houle a déclaré qu’il était temps de relever les défis à Deltaport, qui, selon lui, ont peut-être joué un rôle dans la mort de son ancien collègue.

«J’étais tellement, et je suis toujours émotif. Ce n’était pas nécessaire. Il n’était pas obligé de mourir », a déclaré Houle.

Delta décès au travail