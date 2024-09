Un enquêteur de l’ONU accuse Israël de mener une « campagne de famine » à Gaza, ce que Netanyahu nie

LES NATIONS UNIES — L’enquêteur indépendant de l’ONU sur le droit à l’alimentation a accusé Israël de mener une « campagne de famine » contre les Palestiniens pendant la guerre à Gazaune allégation qu’Israël nie avec véhémence.

Dans un rapport publié cette semaine, l’enquêteur Michael Fakhri a affirmé que cela avait commencé deux jours après l’attaque surprise du Hamas dans le sud d’Israël qui a tué quelque 1 200 personnes, lorsque l’offensive militaire israélienne en réponse bloqué toute nourriture, eau, carburant et autres fournitures à Gaza.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que les accusations contre Israël limiter l’aide humanitaire étaient « outrageusement fausses ».

« UN politique délibérée de famine« Vous pouvez dire n’importe quoi, cela ne devient pas vrai », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse mercredi.

Sous la pression internationale intense — notamment de la part de son proche allié, les États-Unis — le gouvernement de Netanyahou a progressivement ouvert plusieurs postes frontières Pour des livraisons strictement contrôlées, Fakhri a indiqué que l’aide, limitée au départ, était destinée principalement au sud et au centre de Gaza, et non au nord, où Israël avait ordonné aux Palestiniens de se rendre.

Professeur à la faculté de droit de l’université de l’Oregon, Fakhri a été nommé par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, basé à Genève, enquêteur, ou rapporteur spécial, sur le droit à l’alimentation et a assumé ce rôle en 2020.

« En décembre, les Palestiniens de Gaza représentaient 80 % de la population mondiale. souffrir de famine ou de faim catastrophique« Jamais dans l’histoire de l’après-guerre une population n’avait été frappée de faim aussi rapidement et aussi complètement que ce fut le cas pour les 2,3 millions de Palestiniens vivant à Gaza », a déclaré Fakhri.

Fakhri, qui enseigne des cours de droit sur les droits de l’homme, le droit alimentaire et le développement, a formulé ces allégations dans un rapport à l’Assemblée générale des Nations Unies diffusé jeudi.

Il affirme que cela remonte à 76 ans, à l’indépendance d’Israël et à la dislocation continue des Palestiniens. Depuis lors, il accuse Israël de déployer « toute la gamme des techniques de famine et de sous-alimentation contre les Palestiniens, perfectionnant le degré de contrôle, de souffrance et de mort qu’il peut provoquer par le biais des systèmes alimentaires ».

Depuis le début de la guerre à Gaza, Fakhri a déclaré avoir reçu des rapports directs sur la destruction du système alimentaire du territoire, y compris des terres agricoles et de la pêche, qui a également été documentée et reconnue par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et d’autres.

« Israël a ensuite utilisé l’aide humanitaire comme une arme politique et militaire pour nuire et tuer le peuple palestinien à Gaza », a-t-il affirmé.

Israël insiste sur le fait qu’il ne place plus Restrictions sur le nombre de camions d’aide entrant dans Gaza, y compris la nourriture.

Lors de la conférence de presse de mercredi, Netanyahu a cité les chiffres du COGAT, l’organisme militaire israélien supervisant l’entrée de l’aide à Gaza, selon lesquels 700 000 tonnes de produits alimentaires avaient été autorisées à entrer à Gaza depuis le début de la guerre il y a 11 mois.

Selon les chiffres du COGAT, près de la moitié de l’aide alimentaire des derniers mois a été apportée par le secteur privé pour être vendue sur les marchés de Gaza. Pourtant, de nombreux Palestiniens de Gaza affirment avoir du mal à nourrir suffisamment leur famille.

Israël autorise les camions d’aide humanitaire à traverser deux petits points de passage au nord et un point de passage principal au sud, Kerem Shalom. Cependant, depuis l’invasion israélienne de la ville de Rafah, au sud, en mai, l’ONU et d’autres agences humanitaires affirment avoir du mal à atteindre le côté gazaoui de Kerem Shalom pour récupérer l’aide et la distribuer gratuitement, car les opérations militaires israéliennes rendent cette zone trop dangereuse.

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a qualifié la situation humanitaire à Gaza de « plus que catastrophique », avec plus d’un million de Palestiniens n’ayant reçu aucune ration alimentaire en août et une baisse de 35 % du nombre de personnes recevant des repas cuisinés quotidiens.

Le bureau humanitaire de l’ONU a attribué la forte diminution des repas cuisinés en partie aux multiples ordres d’évacuation des forces de sécurité israéliennes qui ont forcé au moins 70 des 130 cuisines à suspendre ou à délocaliser leurs activités, a-t-il déclaré jeudi. Les partenaires humanitaires de l’ONU n’ont pas non plus suffisamment de vivres pour répondre aux besoins pour le deuxième mois consécutif dans le centre et le sud de Gaza, a ajouté M. Dujarric.

Il a déclaré que les pénuries critiques de fournitures à Gaza découlent des hostilités, de l’insécurité, des routes endommagées, des obstacles et des limitations d’accès imposés par Israël.

Le journaliste de l’AP Lee Keath a contribué à cet article depuis le Caire.