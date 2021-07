Un ÉNORME « vaisseau-mère » OVNI avec des lumières clignotantes aurait été aperçu en vol stationnaire près de l’aéroport de Las Vegas.

Des séquences vidéo semblent montrer un objet inhabituel brillant mystérieusement au-dessus du désert du Nevada.

Une série de lumières vives ont été repérées au-dessus de Las Vegas Crédit : YouTube/thirdphaseofmoon

L’orbe d’apparence mystérieuse a laissé les chercheurs paranormaux perplexes.

Michael Roser, de Dark Hour Paranormal, a déclaré que les images étaient très curieuses car il a souligné plusieurs ensembles de lumières blanches à côté d’une lumière clignotante rouge vif au centre.

Il a déclaré: « Instinctivement, quand je regarde cela, je pense que cela doit avoir quelque chose à voir avec la FFA – quelque chose sous licence.

« Soit nous examinons trois engins indépendants et il est possible qu’ils s’étendent latéralement dans les airs – soit nous examinons un engin géant dont nous ne voyons pas le contour. »

Le chercheur paranormal Rich Giordano a déclaré: « Je ne sais pas si nous regardons des avions qui atterrissent ou même décollent. C’est intéressant parce que vous avez trois jeux de lumières. »

Il a admis qu’il ne sait pas s’il regarde des tours sur une montagne ou un avion qui atterrit.

Giordano a déclaré : « C’est vraiment étrange, on dirait presque qu’il pourrait s’agir d’un seul engin aussi et il est juste assis là – « vaisseau-mère ».

« C’est l’une de ces choses où vous devez dire ce qui a le plus de sens – c’est si inhabituel.

« Vous ne pouvez pas l’aligner. Vous ne pouvez pas aligner les lumières blanches, la lumière rouge avec les lumières de la ville parce que vous n’avez pas assez de temps pour voir où elles bougent ou si elles bougent.

C’est un mystère mais c’est à Las Vegas que tout se passe. » Riche Giordano

«Pour moi, on dirait qu’ils sont de la papeterie et cela le rend plus intrigant. C’est un mystère mais c’est à Las Vegas que tout se passe. »

Ce n’est pas la première fois que des lumières vives sont repérées dans le Nevada.

Plusieurs utilisateurs de Twitter ont repéré des lumières planant en ligne droite en mars, a rapporté le Daily Star.

Les spéculations étaient monnaie courante sur les réseaux sociaux, certains suggérant que les objets étaient des ovnis tandis que d’autres pensaient que les lumières étaient des fusées éclairantes militaires.

Une personne a dit avoir vu une « masse derrière les lumières » et a dit que cela ressemblait à un objet, pas à un avion séparé.

La Federal Aviation Administration (FAA) a confirmé que les lumières étaient des « fusées éclairantes provenant des champs de tir militaires du NW ».

Cela survient alors que le Pentagone aurait en sa possession une vidéo d’ovnis se déplaçant selon un schéma étrange qui devrait laisser les téléspectateurs secoués, selon un expert.

Lue Elizondo a décrit les images comme « extrêmement convaincantes », « définitives » et « déroutantes » – et a déclaré qu’elles avaient circulé parmi la communauté du renseignement américain.

On dit que la vidéo montre plusieurs ovnis qui se déplacent d’une manière et d’étranges « modèles » que les humains ne comprennent pas conventionnellement – avec des données enregistrées à l’aide de systèmes militaires américains.

M. Elizondo a déclaré à Fade to Black: « La vidéo était extrêmement convaincante – une parmi tant d’autres – au point où je me souviens avoir obtenu une certaine expertise pour la regarder. »

Il a ajouté: « C’est définitif et c’est déroutant, chaque fois que vous pensez que vous êtes comme » c’est ce que je regarde « – bang, ça change. »

Les législateurs demandent des auditions sur le sujet des ovnis suite à la publication du rapport du Pentagone sur les phénomènes aériens non identifiés.

Plus de 140 observations présumées ont été examinées, mais les responsables du renseignement n’ont pu en identifier qu’une avec confiance – un gros ballon se dégonflant.

Le membre du Congrès Andre Carson a déclaré à Face The Nation de CBS plus tôt ce mois-ci qu’il espère qu’il y aura une session publique pour discuter des résultats.

Il a déclaré: C’est « arrogant de dire qu’il n’y a pas de vie là-bas » car il a qualifié le rapport de « non concluant ».

Le rapport indique que les observations aériennes inexpliquées pourraient être des avions secrets de Chine ou de Russie – ou un groupe terroriste « non gouvernemental ».

Les ovnis sont un problème de sécurité nationale aux États-Unis – des décennies après avoir été ridiculisés comme une conspiration marginale Crédit : Alamy