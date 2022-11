Un énorme tunnel s’est ouvert sous les chutes du Niagara

(CNN) — Une merveille d’eau vive visitée par tout le monde, de Marilyn Monroe à Mark Twain, les chutes du Niagara attirent les voyageurs du monde entier depuis au moins deux siècles. Mais jusqu’à cette année, un immense tunnel enterré profondément sous la cascade était interdit aux visiteurs.

Les rochers sous la gigantesque triple chute d’eau qui chevauche la frontière entre l’État américain de New York et la province canadienne de l’Ontario sont alvéolés de chambres creusées pour exploiter les puissantes forces de la nature qui tonnent au-dessus de votre tête.

Et maintenant, un tunnel de 670 mètres (2 198 pieds) construit il y a plus d’un siècle du côté canadien a été ouvert pour révéler l’ampleur impressionnante de ces merveilles d’ingénierie.

Depuis juillet 2022, il fait partie des visites de la centrale électrique désaffectée des parcs du Niagara qui a commencé un an plus tôt. L’explorer offre un aperçu fascinant du travail de pionnier qui a contribué à faire entrer ce coin de l’Amérique du Nord dans l’ère moderne.

La centrale électrique, qui a fonctionné de 1905 à 2006, a détourné l’eau de la puissante rivière Niagara pour faire fonctionner des générateurs géants qui ont électrifié l’industrie régionale et contribué à ce que le port voisin des Grands Lacs de Buffalo soit connu sous le nom de Ville lumière.

La région autour de la cascade, selon la guide touristique de la station Elena Zoric, était autrefois un centre d’activité pour les hommes d’affaires qui voulaient tirer profit de l’exploitation de l’hydroélectricité.

La centrale hydroélectrique d’Adams a été la première à ouvrir, fonctionnant du côté américain de 1895 à 1961. Du côté canadien, l’Ontario Power Company a fonctionné de 1905 à 1999 et la centrale électrique de Toronto de 1906 à 1974.

Architecture mixte

Le tunnel de 670 mètres a été creusé dans la roche il y a plus d’un siècle. Parcs du Niagara

Aujourd’hui, la centrale de Niagara Parks est la seule centrale hydroélectrique entièrement intacte au monde de son époque. Exploité à l’origine par la Canadian Niagara Power Company, il utilisait des générateurs Westinghouse pour créer des courants alternatifs brevetés par l’inventeur Nikola Tesla – une technologie de pointe à l’époque.

L’usine, comme l’explique le guide touristique Zoric aux visiteurs, a été construite à une époque où l’esthétique régnait. Son extérieur rustique en calcaire et ses tuiles bleues étaient, dit-elle, une tentative de l’architecte new-yorkais Algernon S. Bell de faire en sorte que la structure se fonde dans les chutes.

Avant d’atteindre le tunnel, les visiteurs de la centrale électrique voient un modèle à l’échelle des énormes travaux d’ingénierie qui ont permis de convertir les eaux tumultueuses en électricité.

Des générateurs bleus cylindriques convertissaient autrefois la force de l’eau en électricité. Parcs du Niagara

Zoric montre où l’eau est arrivée, où elle a descendu un puits pour alimenter les turbines, puis où elle a traversé un tunnel jusqu’à un point de décharge à la base des chutes Horseshoe, la plus grande des trois cascades du Niagara.

Marcelo Gruosso, directeur principal de l’ingénierie et des opérations à la Commission des parcs du Niagara, est impliqué dans le projet depuis qu’il a été envisagé pour la première fois en 2017.

“L’usine a commencé avec deux générateurs et, en 1924, les 11 ont été installés, ce que vous voyez ici aujourd’hui”, dit-il, traversant le bâtiment à haut plafond pour indiquer une ligne de générateurs cylindriques bleus qui remplissent l’espace.

“À côté de chaque générateur se trouve un” régulateur “qui régule le débit d’eau vers une turbine. Un frein à air dans le régulateur a permis d’ajuster le débit. Ils avaient besoin de 250 tr/min exactement pour leur donner 25 hertz.”

Unique en son genre

Le tunnel contenait autrefois 71 000 gallons d’eau se déplaçant à neuf mètres par seconde. Parcs du Niagara

Un ascenseur en verre emmène les visiteurs à 55 mètres au-delà des six niveaux d’infrastructure nécessaires au processus de production d’hydroélectricité. Au fond se trouve le tunnel d’où sortirait l’eau.

Le tunnel, qui mesure près de huit mètres de haut et six mètres de large, est également une attraction historique unique en son genre et est inclus dans le prix d’entrée de la centrale.

“Il a fallu quatre ans à des milliers de travailleurs pour creuser le schiste sous la salle de production principale à l’aide de lanternes, de dynamite, de pioches et de pelles”, explique Gruosso.

“En descendant, l’eau faisait tourner les pales de la turbine”, explique Gruosso. “Ils étaient connectés à un arbre de 41 mètres de long qui remontait jusqu’au rez-de-chaussée et faisait tourner le rotor dans l’alternateur, générant le courant alternatif.”

Marchant le long du passage voûté du tunnel, il désigne des marques blanches crayeuses qui atteignent presque le sommet des murs de briques voûtés.

“Vous pouvez voir à quelle hauteur l’eau est montée”, dit-il. “Le tunnel contenait 71 000 gallons d’eau qui se déplaçaient à neuf mètres par seconde.”

Construit comme une forteresse, le tunnel légèrement incurvé comprend quatre couches de briques et 18 pouces de béton et est entouré de schiste.

“C’est incroyable ce qu’ils ont fait sans électricité”, note Gruosso.

“Nous avons effectué quelques réparations mineures en brique et ajouté des ancrages rocheux à l’arche pour assurer l’intégrité structurelle, mais elle est en très bon état. Ils n’ont fait l’entretien que deux fois depuis sa construction, une fois dans les années 1950 et une fois dans les années 1990.”

Vue unique

Les touristes peuvent maintenant marcher sur une plate-forme pour voir les chutes du Niagara. Parcs du Niagara

Vers la fin du tunnel, un grondement commence à remplir l’air. La lumière naturelle se déverse lorsque le sentier débouche sur une plate-forme d’observation de 20 mètres au niveau de la rivière qui se trouve presque au pied des chutes Horseshoe. Gruosso doit crier pour se faire entendre par-dessus le martèlement incessant.

“C’est là que l’eau du tunnel se déversait dans la rivière. C’est le meilleur endroit pour voir les chutes.”

La plate-forme offre également aux visiteurs un perchoir pour observer les bateaux touristiques, remplis de passagers en ponchos imperméables, dansant comme des bouchons au pied des chutes.

Pour compléter l’expérience de la centrale électrique, il y a un spectacle en soirée intitulé “Currents: Niagara’s Power Transformed”. L’expérience lumineuse et sonore retrace l’histoire de la centrale électrique et comprend des projections 3D d’eau jaillissante, de turbines et d’étincelles d’électricité.

Une visite de la centrale électrique et du tunnel dure environ deux heures, mais pour assister au spectacle du soir, une nuitée est recommandée. L’hébergement va des hôtels haut de gamme avec vue sur les chutes, tels que le Hilton, aux établissements soucieux de leur budget, comme le Days Inn.

En ce qui concerne les restaurants, Niagara Falls était autrefois une ville strictement réservée aux hot-dogs et aux frites. La restauration rapide est toujours là, mais la destination a amélioré son jeu. Des menus locaux inspirés par des chefs sont disponibles dans les établissements de Niagara Parks, notamment le restaurant Table Rock House, ainsi que dans des restaurants indépendants tels que AG, qui propose des produits de sa propre ferme.

La Niagara Parkway, qui serpente le long de la rivière Niagara et peut être explorée à pied ou en location de vélo électrique, vaut également le détour. Les arrêts en cours de route comprennent le belvédère Whirlpool et la centrale électrique Sir Adam Beck, une structure monolithique le long de la rivière qui contribue actuellement au réseau électrique du sud de l’Ontario.

Un voyage aux chutes du Niagara est énergisant à bien des égards. C’est un endroit d’une beauté naturelle, mais cela peut aussi vous faire réfléchir à deux fois sur les forces naturelles qui continuent de façonner nos vies modernes.