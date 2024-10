Un énorme trou s’ouvre dans le toit de l’aéroport de Melbourne-Orlando : découvrez les dégâts causés à Milton

Une vidéo montre que les vents violents de l’ouragan Milton ont creusé un trou de la taille d’un demi-terrain de basket standard dans le toit d’un aéroport de la côte est de la Floride, mercredi soir.

La tempête a touché terre près de Siesta Key, sur la côte ouest de l’État, en tant qu’ouragan de catégorie 3 avec des vents soutenus soufflant à 120 mph, a rapporté le National Hurricane Center.

Plus tôt dans la matinée, alors que Milton se dirigeait vers l’est, il a quitté le Aéroport international de Melbourne-Orlando avec un trou de 30 pieds sur 40 pieds dans le toit, a déclaré Greg Donovan, directeur exécutif de l’aéroport, à Florida Today, qui fait partie du réseau USA TODAY.

L’aéroport est à environ 25 milles au sud de Cap Canaveral dans le comté de Brevard.

Regardez Milton déchirer le toit de l’aéroport de Melbourne Orlando

Des pièces endommagées sont tombées au centre du terminal

Une grande partie du plafond de l’aéroport s’est effondrée vers 2 heures du matin, a déclaré Donovan.

« Nous avons fait descendre une grande partie de notre lucarne, techniquement appelée mur de calfeutrage, au centre du terminal », a déclaré Donovan. La bonne nouvelle, dit-il, c’est que « le temps a été très sec depuis cette première vague, donc nous n’avons pas eu beaucoup d’intrusion d’eau ».

Les pièces endommagées sont tombées au centre du terminal, alors fermé au public.

L’aéroport a été fermé lorsque Milton a fait un trou dans le toit de l’aéroport

L’aéroport était alors fermé et aucun blessé n’a été signalé.

« Nous sommes très reconnaissants envers notre équipe et la manière dont elle a réagi à cette situation », a déclaré Donovan. « Ça aurait pu être bien pire. »

Donovan a déclaré qu’il mobilisait des équipes pour réparer le toit et limiter les dégâts des eaux.

Le personnel de l’aéroport avait remarqué que la partie du toit était compromise et avait bouclé la zone avant les dégâts.

Donovan a estimé le coût des réparations à « plusieurs dizaines de milliers » de dollars.

« Nous avons besoin que les conditions se calment un peu pour réparer cela », a déclaré Donovan.

Jeudi, il a annoncé que l’aéroport prévoyait d’ouvrir ses portes vendredi.

Conséquences de l’ouragan Milton en Floride

Jeudi après-midi, au moins sept personnes étaient mortes à cause de Milton, qui a inondé des quartiers et détruit des maisons et des entreprises dans tout l’État. Deux décès ont été confirmés à Saint-Pétersbourg, un dans le comté de Volusia et quatre autres dans le comté de St. Lucie, sur la côte est de la Floride, à la suite de tornades.

Des millions de personnes restent également sans électricité.

Cet article a été mis à jour pour ajouter de nouvelles informations.

Natalie Neysa Alund est journaliste principale pour USA TODAY. Contactez-la à [email protected] et suivez-la sur X @nataliealund.