Un énorme succès télévisé revient après que la star a accidentellement révélé une nouvelle série – avec un autre A-lister rejoignant le casting

L’UNE des émissions les plus populaires de Disney + reviendra très bientôt avec un ajout hollywoodien de premier plan au casting.

Only Murders in the Building sera de retour sur le service de streaming le mardi 8 août.

Alamy

Only Murders in the Building est de retour en août[/caption] Sacs à dos

L’émission comportera de nouveaux ajouts à la liste A[/caption]

La date a maintenant été officiellement confirmée après que les stars de la série, Steve Martin et Martin Short, aient précédemment laissé échapper la date lors d’une récente tournée de comédie.

Disney a confirmé que le programme nominé aux Emmy reviendrait lors de sa récente présentation initiale.

Aux côtés de Steve et Martin, la star de Disney, Selena Gomez, forme le trio principal de la populaire émission.

Cependant, ils sont sur le point d’être rejoints par un nom encore plus grand puisque le streamer a engagé Meryl Streep, star d’Hollywood, pour rejoindre le casting de l’émission.

Meryl n’est pas non plus le seul nouveau nom à rejoindre la comédie.

Paul Rudd, qui est apparu brièvement dans la finale de la deuxième saison, la star de Grey’s Anatomy Jesse Williams et Emily dans Ashley Park à Paris rejoignent également l’ensemble plus large.

Avant la troisième saison, le co-créateur de la série, Justin Hoffman, a taquiné ce que les fans pouvaient s’attendre à voir ensuite du personnage de Selena, Mabel Mora.

Il a admis que les téléspectateurs verraient un côté légèrement différent de son personnage.

Justin a révélé: « Il y a de la luminosité… une couleur différente [in her life moving forward].

« Elle a, au cours des deux dernières saisons, été capable d’enlever un peu ce châle de lourdeur d’elle….

« Il y a certaines nouvelles pressions qui l’attendent et des questions qu’elle se pose sur sa propre vie, mais elle a un point de vue beaucoup plus optimiste. »

Alamy

Meryl Streep apparaîtra dans l’émission[/caption]

Only Murders in the Building devrait être lancé le 8 août sur Disney +.