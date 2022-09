Un énorme satellite destiné à se connecter directement aux téléphones portables sera bientôt lancé sur SpaceX

Une société texane est sur le point de lancer ce mois-ci un satellite sur un SpaceX Falcon 9 qui déploiera un vaste réseau en orbite terrestre basse conçu pour fournir un signal cellulaire à large bande auquel les téléphones mobiles se connecteront directement.

AST SpaceMobile enverra son satellite de test BlueWalker 3 dans l’espace lors d’une mission depuis Cap Canaveral qui lancera également un autre lot de satellites à large bande Starlink d’Elon Musk en orbite.

Le satellite a de nombreuses personnes enthousiasmées par un marché en plein essor dans les réseaux cellulaires spatiaux, mais les débuts surviennent également à un moment où les astronomes s’inquiètent sur l’impact que la nouvelle ère des méga-constellations satellitaires pourrait avoir sur leurs observations scientifiques de l’univers.

Le problème pour les astronomes est l’énorme réseau solaire de 693 pieds carrés (64 mètres carrés) de BlueWalker 3. La société espère que ses derniers satellites de service, appelés Bluebirds, seront encore plus grands et aimerait en lancer plus d’une centaine.

Fabriqué au Texas – la taille compte ! #BlueWalker3Le réseau de 693 pieds carrés de serait le plus grand réseau de communications commerciales jamais réalisé dans LEO. Nous construisons le premier et le seul réseau haut débit cellulaire dans l’espace soutenu par 2 400 revendications de brevet et en instance de brevet. Suppression des balises avant vol aujourd’hui !!! 🦾🤠🇺🇸 #5G🌐📶 pic.twitter.com/Vx4oNVNYCK – Abel Avellan (@AbelAvellan) 31 août 2022

D’un côté du réseau se trouvent de nombreuses cellules solaires qui collectent de l’énergie pour alimenter les antennes du côté opposé, qui sont capables de projeter des “cellules” de couverture réseau sur des zones géographiques spécifiques à la surface de la planète. La technologie tire parti de la géométrie de l’orbite terrestre basse, agissant en quelque sorte comme la tour de téléphonie cellulaire la plus haute du monde.

“Beaucoup d’entre nous connaissent encore des lacunes dans la couverture alors que nous vivons, travaillons et voyageons”, Scott Wisniewski, directeur de la stratégie d’AST SpaceMobile dit dans un communiqué. “Nous voulons que nos efforts augmentent considérablement la disponibilité du haut débit cellulaire à l’échelle mondiale en fournissant un réseau spatial aux téléphones mobiles existants non modifiés.”

La société dispose d’une licence expérimentale de la Federal Communications Commission pour tester son système au Texas et à Hawaï dans un premier temps.

Alors que la société teste la capacité du satellite à se connecter aux téléphones portables au sol dans les mois à venir, les observateurs du ciel suivront et documenteront la luminosité de BlueWalker 3.

“Les observateurs au sol verront la lumière du soleil réfléchie par cette structure”, l’astronome amateur Anthony Mallama écrit dans Sky and Telescope, demandant aux astronomes de documenter la luminosité du satellite lorsqu’il passe au-dessus.

La constellation ultime pourrait inclure plus de 100 satellites Bluebird avec des réseaux encore plus grands que celui de l’unité de test BlueWalker 3. Cependant, le société a récemment annoncé qu’il réduirait la taille de son premier lot de satellites opérationnels.

BlueWalker 3 doit actuellement être lancé sur un Falcon 9 depuis le Kennedy Space Center le 10 septembre.