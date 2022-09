Un énorme réseau de désinformation basé en Russie sur la guerre en Ukraine est désactivé

Un vaste réseau de désinformation originaire de Russie a cherché à utiliser des centaines de faux comptes de médias sociaux et des dizaines de faux sites d’information pour diffuser des points de discussion du Kremlin sur l’invasion de l’Ukraine, a révélé mardi Meta.

La société, qui possède Facebook et Instagram, a déclaré avoir identifié et désactivé l’opération avant de pouvoir gagner une large audience. Néanmoins, Facebook a déclaré qu’il s’agissait de l’effort de propagande russe le plus important et le plus complexe qu’il ait trouvé depuis le début de l’invasion.

L’opération impliquait plus de 60 sites Web créés pour imiter des sites d’information légitimes, notamment le journal Guardian au Royaume-Uni et Der Spiegel en Allemagne. Au lieu des nouvelles réelles rapportées par ces médias, cependant, les faux sites contenaient des liens vers la propagande russe et la désinformation sur l’Ukraine.

Plus de 1 600 faux comptes Facebook ont ​​été utilisés pour diffuser la propagande auprès d’audiences en Allemagne, en Italie, en France, au Royaume-Uni et en Ukraine.

Les résultats ont mis en évidence à la fois la promesse des entreprises de médias sociaux de surveiller leurs sites et le danger que la désinformation continue de poser.

“Vidéo: fausse mise en scène à Bucha révélée!” a revendiqué l’une des fausses nouvelles, qui blâmait l’Ukraine pour le massacre de centaines d’Ukrainiens dans une ville occupée par les Russes.

Les faux comptes de médias sociaux ont ensuite été utilisés pour diffuser des liens vers les fausses nouvelles et d’autres publications et vidéos pro-russes sur Facebook et Instagram, et sur d’autres plateformes, notamment Telegram et Twitter. Le réseau a été actif tout l’été.

“À quelques reprises, le contenu de l’opération a été amplifié par les pages Facebook officielles des ambassades russes en Europe et en Asie”, a déclaré David Agranovich, directeur de la perturbation des menaces chez Meta. “Je pense qu’il s’agit probablement de l’opération d’origine russe la plus importante et la plus complexe que nous ayons interrompue depuis le début de la guerre en Ukraine au début de cette année.”

Des milliers d’abonnés

Les activités du réseau ont d’abord été remarquées par des journalistes d’investigation en Allemagne. Lorsque Meta a commencé son enquête, il a découvert que de nombreux faux comptes avaient déjà été supprimés par les systèmes automatisés de Facebook. Des milliers de personnes suivaient les pages Facebook du réseau lorsqu’elles ont été désactivées plus tôt cette année.

Les chercheurs ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas attribuer directement le réseau au gouvernement russe. Mais Agranovich a noté le rôle joué par les diplomates russes et a déclaré que l’opération reposait sur des tactiques sophistiquées, notamment l’utilisation de plusieurs langues et des sites Web d’imposteurs soigneusement construits.

Depuis le début de la guerre en février, le Kremlin a utilisé la désinformation en ligne et les théories du complot dans le but d’affaiblir le soutien international à l’Ukraine. Des groupes liés au gouvernement russe ont accusé l’Ukraine d’avoir organisé des attaques, ont imputé la guerre à des allégations sans fondement de développement d’armes biologiques américaines et ont dépeint les réfugiés ukrainiens comme des criminels et des violeurs.

“Même si la Russie est pleinement impliquée en Ukraine dans le conflit militaire, elle est capable de faire plus d’une chose à la fois”, a déclaré Brian Murphy, un ancien chef du renseignement du département de la Sécurité intérieure qui est maintenant vice-président au comptoir. -cabinet de désinformation Logiquement. “Ils n’ont jamais arrêté leurs opérations sophistiquées de désinformation.”

Les plateformes de médias sociaux et les gouvernements européens ont tenté d’étouffer la propagande et la désinformation du Kremlin, pour voir la Russie changer de tactique.

Un message envoyé à l’ambassade de Russie à Washington, demandant une réponse aux actions récentes de Meta, n’a pas été immédiatement renvoyé.