Un énorme requin tigre explose hors de l’eau et attaque un kayakiste au large d’Hawaï

C’est le moment choquant où un énorme requin tigre a attaqué un kayakiste sans méfiance.

Scott Haraguchi était dans l’eau au large des côtes d’Hawaï lorsque l’énorme bête a soudainement sauté hors de l’eau.

Des images montrent le requin chargeant vers le kayak 1 crédit

Il se lance ensuite sur le bateau alors que Scott Haraguchi a crié 1 crédit

Il utilisait une GoPro pour filmer ses bouffonneries de pêche lorsque le requin s’est dirigé vers son bateau.

Des images à couper le souffle montrent le requin tonner vers le kayak avant de se lancer sur Scott.

On peut voir le requin ouvrir ses mâchoires alors qu’il s’écrase sur le bateau pendant que Scott hurle.

Il a dit à KITV qu’il avait entendu un « bruit de souffle » venir vers lui rapidement.

Scott a ajouté: « J’ai levé les yeux et j’ai vu cette grosse chose brune.

« Mon cerveau a pensé que c’était une tortue, mais j’ai été frappé par elle et j’ai réalisé que c’était un requin tigre. »

Heureusement, Scott a eu la chance de s’échapper en réussissant à repousser le requin.

Il craint que le prédateur à pleines dents ait pris son kayak pour un phoque.

Les requins tigres peuvent mesurer jusqu’à 25 pieds de long et peser jusqu’à 1 400 livres et seraient responsables de plus d’attaques contre les humains que n’importe quelle espèce à l’exception des grands blancs.

Cela survient après qu’un surfeur a été grièvement blessé après avoir été mordu par un requin tigre au large des côtes d’Hawaï.

Les médecins ont déclaré que l’homme, âgé de 58 ans, avait reçu un traitement vital sur les lieux.

Pendant ce temps, des équipes de recherche recherchent le corps d’un enseignant bien-aimé qui a été férocement saccagé par un requin alors qu’il surfait en Australie.

Simon Baccanello, 46 ​​ans, aurait été traîné sous l’eau pendant plus de 15 minutes par la bête à Walkers Rock sur la côte ouest.

Il a disparu samedi matin après que l’horreur ait frappé alors qu’il chevauchait les vagues sur la plage populaire.

L’enseignant local, qui a commencé à travailler à l’école de la région d’Elliston en janvier, aurait été pris en embuscade alors qu’il se trouvait à 50 mètres au large.

Simon aurait surfé vers 10 heures du matin lorsqu’il a été soudainement mutilé par un requin devant des spectateurs horrifiés.

Environ 16 personnes, dont un garçon de 13 ans, se trouvaient dans l’eau et ont regardé l’attaque se dérouler à quelques mètres d’eux.

Des passants ont raconté comment Simon a courageusement averti les autres de nager vers le rivage alors qu’il luttait contre la bête.

Le témoin oculaire Jaidan Millar, 22 ans, a déclaré que le requin avait sauté plusieurs fois sur l’enseignant alors qu’il tentait désespérément de le combattre.