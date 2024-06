Un énorme requin blanc capturé en vidéo près d’un bateau de pêche

An absolutely massive great white shark was captured on video, and it’s straight out of « Jaws. »

As I’ve said many times before, I’m not a big fan of the ocean. I love a great pool party with friends, and I love boats. However, I’m not a big fan of the deep sea.

Why? Well, the answer is simple. The creatures in the abyss will murder you without a second thought. It’s pure nightmare fuel, and we have a new video that might keep you out of the water for a long time.

Requin géant capturé en vidéo.

Un groupe de mecs s’amusant sur un bateau de pêche a eu la surprise de sa vie lorsqu’un énorme requin blanc est apparu.

Le requin semblait examiner la situation avec beaucoup d’intérêt, et quand je dis que c’était énorme, je veux dire qu’elle était absurdement grande.

Découvrez la bête d'un grand requin blanc dans la vidéo ci-dessous.

Cette vidéo résume parfaitement la folie de la nature et de l’océan. Ces gars étaient clairement stupéfaits par ce à quoi ils étaient témoins. C’était presque comme s’ils étaient dans un état de choc total.

Je ne leur en veux pas. Le personnage principal de « Les Dents de la Mer » s’est présenté juste à côté de leur bateau. Je serais terrifié. Imaginez si vous aviez bu quelques verres et que vous étiez allé trop loin. Ou, pire encore, imaginez que vous alliez faire un petit plongeon hors du bateau et que cette chose est apparue.

Si j’avais des grenades sous-marines sur le bateau, je les jetterais par-dessus bord dès que je les verrais. Je n’en serais pas content, mais il faut le faire. Je ne prends aucun risque avec le tonnerre animal.

Restez glacial chaque fois que vous êtes sur l'eau.