Un énorme porte-conteneurs qui se dirigeait vers la Méditerranée a provoqué un véritable embouteillage sur l’une des liaisons commerciales maritimes les plus fréquentées, le canal de Suez, après s’être échoué sur le côté. Le navire de 200 000 tonnes, nommé «Ever Given» et exploité par la société taïwanaise Evergreen Marine, a fini par loger sur le côté mardi après avoir été frappé par des vents violents. L’incident a fini par bloquer plusieurs navires de chaque côté sur l’une des routes maritimes les plus importantes. Le canal de Suez relie la Méditerranée à la mer Rouge et est également la route maritime la plus courte entre l’Asie et l’Europe. Des bateaux de fouille ont été mis au travail pour aider le navire coincé à reprendre sa route.

Le navire mesure 400 m de long et 59 mètres de large et a rendu impossible le passage d’un autre navire. L’Égypte aurait rouvert le le canal plus ancien du canal pour permettre aux autres navires de passer car le renflouement de l’Ever Given pourrait prendre un certain temps, retardant ainsi le mouvement du navire.

Internet, dès qu’il a eu vent du vaisseau géant coincé sur le canal, avait beaucoup à dire.

Si vous pensez que vous passez une mauvaise journée, pensez au timonier qui a réussi à enfoncer son bateau géant sur le côté dans le putain de canal de Suez et à le bloquer dans une impasse littérale et coûte actuellement à chaque nation maritime de la Terre des millions de dollars chaque heure. pic.twitter.com/DIWAxwctXa– Shiv Ramdas (@nameshiv) 24 mars 2021

Et Twitter étant Twitter, il y avait des blagues à ajouter.

#Suez personne n’a dit au capitaine que c’était un peu serré pour un demi-tour au milieu du chenal? – Tian Drechsler (@TianDrechsler) 24 mars 2021

«Il y avait une fois un navire qui a navigué vers la mer,» Et puis il s’est écrasé sur le côté du canal de Suez. – pas un chat (@simonnfox) 24 mars 2021

Pour mémoire, « un navire géant est coincé dans le canal de Suez » est une grande partie d’un complot de braquage. – Ryan Nanni (@celebrityhottub) 24 mars 2021

Le navire était autrefois un navire dans le canal de Suez, il s’est échoué de manière maladroite, Le nom du navire a été donné, cette seule erreur ne sera pas pardonnée – Nyarlat Hotep (@nyarlathotepesq) 24 mars 2021

Twitter n’a pas beaucoup parlé du canal suez depuis 1956 – le gars pas détendu (@mice_nerd) 24 mars 2021

La compagnie du navire Evergreen Marine a réitéré que le navire « soupçonné d’avoir été touché par un vent soudain fort, faisant dévier la coque … et a accidentellement heurté le fond et s’est échoué ». L’Autorité du canal de Suez (SCA) a déclaré qu’elle travaillait pour faire renflouer le navire.