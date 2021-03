L’Ever Given est l’un des plus grands porte-conteneurs en service au monde, mesurant 400 mètres de long et 95 mètres de large – un peu plus de trois terrains de football d’affilée. Le navire géant a réussi à rester coincé dans le canal mardi, juste au nord du port égyptien de Suez.

