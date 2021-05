Un énorme papillon de la taille du RAT trouvé à l’école est si lourd qu’il a du mal à voler

Un papillon de nuit MONSTER de la taille d’un RAT a été découvert sur un chantier appartenant à une école primaire.

L’énorme créature, qui a été trouvée par un commerçant à l’extérieur de la Mount Cotton State School à Brisbane, en Australie, serait si grande qu’elle ne peut même pas voler.

Le mois monstre a été retrouvé devant une école de Brisbane, en Australie Crédit: ABC

La créature est à peu près de la taille d’un rat ou de deux poings serrés ensemble Crédit: ABC

L’école, qui compte plus de 600 élèves, a qualifié la découverte d ‘«incroyable» en publiant des photos du papillon de nuit sur leur chaîne de médias sociaux.

Le principal Meagan Steward a déclaré que le papillon de nuit était à peu près l’un des deux poings réunis et qu’il pourrait être le plus gros papillon du monde.

Elle a déclaré à news.au: «Nous n’étions pas à l’école lorsque les constructeurs ont trouvé le papillon de nuit, mais ils ont pris des photos pour nous.

«Nous avons une classe de 4-5 (année) qui vit dans ce nouveau bâtiment, et l’enseignant a montré aux élèves une photo du papillon géant et ils l’ont utilisée comme stimulant pour un texte créatif.

«Ils ont écrit des histoires très imaginatives, dont Mme Wilson (leur professeur) se fait manger par les papillons de nuit!»

Bien que les enfants aient été visiblement impressionnés par la découverte, elle a déclaré qu’ils avaient également l’habitude de voir des animaux particuliers qui venaient de la forêt tropicale voisine.

En effet, le papillon en question se trouve couramment entre le nord du Queensland et le sud de la Nouvelle-Galles du Sud et se distingue par sa couleur grise et son motif circulaire sombre.

On rapporte également que le papillon de nuit est si lourd qu’il a du mal à voler, les femelles grimpant souvent aux arbres et attendant que le mâle les trouve.

Elle a été officiellement identifiée par le directeur de l’entomologie du Queensland Museum, le Dr Christine Lambkin, comme un papillon des bois.

Elle a déclaré au journal australien que l’espèce était « très intéressante » car on sait peu de choses sur ce que font les insectes au cours de leur première année de vie.

Ce qui est certain, c’est qu’ils mesurent environ 4 cm de long et ont tendance à s’enfouir dans les eucalyptus qu’ils passent environ un an à manger.

10 faits sur les mites 10 faits particuliers sur les mites selon www.thoughtco.com • Les papillons sont plus nombreux que les papillons dans un rapport de 9 pour 1

• La plupart des papillons de nuit sont nocturnes, mais beaucoup volent pendant la journée

• Certains papillons de toutes formes et tailles

• Les papillons mâles ont un odorat remarquable

• Certains papillons de nuit sont des pollinisateurs importants

• Certains papillons n’ont pas de bouche

• Les papillons de nuit ne mangent pas tous, mais ils sont souvent mangés

• Les papillons de nuit utilisent toutes sortes d’astuces pour éviter d’être mangés

• Certains papillons de nuit migrent

• Les papillons de nuit sont attirés par les ampoules, les bananes et la bière