C’est le mois de juin brûlant. Les dieux du soleil ont souri aux dirigeants mondiaux du G7. St Ives scintille comme St Tropez dans une mer saphir de Cornouailles. Nous sommes tous prêts pour les vacances d’été.

Ou nous l’étions. Un énorme nuage en forme de Boris a jeté un voile de dépression sur les îles britanniques.

Un énorme nuage en forme de Boris a jeté un voile de dépression sur les îles britanniques

Ce à quoi nous assistons est une défaillance choquante des nerfs.

Le Premier ministre est devenu l’otage d’« experts » averses au risque qui ont mis ce pays sur la voie désespérée du zéro Covid.

« Il a peur de se tromper à nouveau », dit un allié du Cabinet déçu.

« Le Premier ministre est hanté par les affirmations selon lesquelles il a été trop lent à verrouiller la dernière fois et a attendu trop longtemps pour bloquer les voyages en provenance d’Inde. »

Le verrouillage pourrait désormais se poursuivre, au coup par coup, jusqu’en 2022.

Pourtant, alors que nous gardons nos portes fermées, Bruxelles est sur le point de rouvrir l’Europe à tous les voyageurs entièrement vaxxés – à l’exception de nous, les Britanniques, bien sûr.

Les Américains volent déjà librement vers et depuis les États-Unis.

Comment avons-nous été laissés si loin derrière ?

Les Britanniques sont parmi les plus à double piqûre au monde.

Les neuf groupes à risque sont en sécurité. Ils courent un risque microscopique de propager le virus.

Les décès de Covid sont proches de zéro et la moyenne de TOUTES les causes est inférieure à la moyenne. Les unités de soins intensifs des hôpitaux sont presque vides.

La campagne de vaccin miracle de Boris a fonctionné.

Le lien entre l’infection et la mort est rompu. Le NHS n’est pas menacé.

Dans de telles circonstances, aucun gouvernement démocratique sur terre n’envisagerait le verrouillage – à moins qu’il ne s’en soit déjà tiré trois fois.

Boris lui-même insiste : « Il n’y a pas de voie crédible vers une Grande-Bretagne zéro Covid.

Le Premier ministre est devenu l’otage des «experts» qui ont mis ce pays sur la voie désespérée du zéro Covid Crédit : Getty

« Nous ne pouvons pas persister indéfiniment avec des restrictions qui affaiblissent notre économie, notre bien-être physique et mental et les chances de vie de nos enfants. »

Pourtant, nous sommes ici, piégés chez nous, enclavés dans un avenir prévisible.

Horriblement, les écoliers doivent recommencer à porter des masques en classe.

Le Premier ministre s’est retrouvé coincé par Sage, par le puits inquiet, par des ministres ultra-prudents comme Michael Gove et Nervous Nellie Matt Hancock.

« Il n’y a aucune raison pour que nous enfermions le pays alors que le taux de mortalité est en fait inférieur à la moyenne sur cinq ans », a déclaré un initié du gouvernement.

Boris peut également être influencé par des sondages montrant que plus de la moitié du public souhaite que le verrouillage se poursuive.

Mais qui sont ces gens ? Ont-ils pensé à la santé physique et mentale de leurs concitoyens ?

Le travail des autres compte-t-il ou la survie des pubs, des magasins et des cafés ?

Les principaux suspects comprennent six millions de travailleurs du secteur public avec des emplois, des salaires, des vacances et des retraites garantis.

Et les 1,5 million de programmes d’allocations familiales glorifiés coûtent 30 milliards de livres sterling aux contribuables.

Le congé a été une bouée de sauvetage lorsque le chômage de masse semblait possible.

Aujourd’hui, avec des entreprises aux abois qui réclament de l’aide, ce sont des vacances gratuites inexcusables. D’autres seront satisfaits du verrouillage, s’installant confortablement dans la chambre d’amis avec leurs ordinateurs portables, utilisant le « temps pour moi » supplémentaire pour profiter de leur famille.

Boris peut également être influencé par des sondages montrant que plus de la moitié du public souhaite que le verrouillage se poursuive Crédit : AFP

Pour eux, Freedom Day est déjà là. Ils peuvent regarder les Euros, faire leurs achats en ligne ou Zoomer depuis leur fauteuil quand le soleil brille.

Mais il y aura un prix. S’ils peuvent faire leur travail en dehors du bureau, les autres le peuvent aussi pour la moitié du salaire.

Chaque jour, le verrouillage se poursuit, nous dépensons de l’argent emprunté par milliards.

Ces dettes gigantesques retomberont sur nos enfants.

Nous en verrons l’impact sur les services publics et sur le tissu social et économique de notre quotidien.

Plus important encore, le grand public britannique qui souffre depuis longtemps en a assez.

Cela doit être exaspérant pour Boris d’entendre Theresa May gagner des applaudissements pour l’avoir souligné la semaine dernière. « Un an plus tard, nous ne sommes pas plus avancés », a-t-elle déclaré aux députés conservateurs. « En effet, nous avons une industrie dévastée, des emplois perdus et la Grande-Bretagne mondiale fermée aux affaires. Nous avons reculé.

Les règles de Covid sont déjà en train d’être saccagées. Les gens se mélangent et s’embrassent en public.

Avec plus de la moitié de la population adulte à double piqûre, immunisée et non toxique – comme ils le seront d’ici le 21 juin – la Journée de la liberté sera une réalité.

Pied et genou PERSONNE ne veut voir notre équipe nationale huée, comme l’Angleterre l’était hier à Wembley, même si les acclamations ont couvert les railleries.