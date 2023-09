Un énorme nouveau gisement de pétrole dans les eaux britanniques devrait produire des millions de barils et obtient le feu vert

Un ÉNORME nouveau champ pétrolier dans les eaux britanniques devrait produire des millions de barils après avoir obtenu le feu vert hier.

Rosebank sera développé à 80 milles au large des îles Shetland.

Environ 1 600 emplois seront créés pour la construction, avec 450 personnes travaillant alors sur les quais Crédit : PA

Et la principale ressource inexploitée devrait produire 69 000 barils de pétrole par jour au cours des trois prochaines années.

Les régulateurs ont donné leur feu vert à la coentreprise entre la société britannique Ithaca Energy et la société norvégienne Equinor, qui devrait produire entre 350 et 500 milliards de barils.

Environ 1 600 emplois seront créés pour la construction, et 450 personnes travailleront alors sur les quais.

La secrétaire à l’Energie, Claire Coutinho, a déclaré : « Les emplois et les milliards de livres que cela représente pour notre économie nous permettront d’avoir une plus grande indépendance énergétique.

« Nous continuerons à soutenir l’industrie pétrolière et gazière du Royaume-Uni pour soutenir notre sécurité énergétique, développer notre économie et nous aider à passer à une énergie moins chère et plus propre. »

Mais les militants écologistes, ci-dessous, ont frappé.

Lord Zac Goldsmith, homologue conservateur, a déclaré : « Cela détruit la réputation du Royaume-Uni. Cela nous a fait un mal incommensurable.

Les travaillistes affirment qu’ils ne révoqueront pas les licences pétrolières et gazières s’ils accèdent au pouvoir afin d’assurer la stabilité de l’économie.

Le Royaume-Uni s’est fixé pour objectif légal d’atteindre l’objectif de zéro émission nette de carbone d’ici 2050.

Rishi Sunak a annoncé la semaine dernière un report de cinq ans de l’interdiction d’acheter de nouvelles voitures essence et diesel dans le cadre d’une nouvelle approche de politique écologique.