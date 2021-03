Sur cette photo publiée par l’Autorité du canal de Suez, un cargo, nommé Ever Given, est assis avec son arc coincé dans le mur le 24 mars 2021, après s’être coincé à travers le canal de Suez en Égypte et bloqué tout le trafic sur la voie navigable vitale. | Autorité du canal de Suez via AP

Le navire de 1 300 pieds de long a été logé sur le côté dans la voie navigable très fréquentée pendant plus de 24 heures.

Un énorme porte-conteneurs coincé latéralement dans le canal de Suez en Égypte bloque l’une des voies navigables les plus fréquentées du monde depuis plus de 24 heures, perturbant le commerce mondial et lançant un raz-de-marée de mèmes sur les réseaux sociaux.

Mardi matin, heure locale, l’Ever Given, un porte-conteneurs de 1312 pieds de long capable de transporter plus de 220000 tonnes, voyageait de la Chine aux Pays-Bas à travers le canal lorsque les autorités égyptiennes ont déclaré qu’une tempête de fait échouer le navire.

La proue du navire touchant la paroi est du canal et la poupe contre la paroi ouest, le navire a complètement bloqué la voie navigable, laissant des dizaines de petits navires bloqués pendant des heures des deux côtés.

Alors le #Canal de Suez est bloqué… Un énorme porte-conteneurs JAMAIS DONNÉ coincé de la manière la plus maladroite possible. En cours pendant des heures. Chaque remorqueur que l’Égypte pourrait épargner semble essayer de le libérer. Suivi des navires: https://t.co/MsTUgVgyTH pic.twitter.com/08w4qpPqln – John Scott-Railton (@jsrailton) 23 mars 2021

Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), directeur technique d’Ever Given, a déclaré dans un communiqué que tous les membres de l’équipage du navire sont «en sécurité et comptabilisés» et qu ‘«aucun cas de blessure, de pollution ou de dommage à la cargaison n’a été signalé».

Le trafic maritime semble également se déplacer lentement à nouveau; le New York Times rapporte que l’autorité du canal détourne des navires à travers une section plus ancienne du canal pour aider à faciliter la sauvegarde.

Mais les images satellite en temps réel du traqueur d’expédition en ligne Vessel Finder ont montré que l’Ever Given était toujours fermement logé dans le canal étroit à la fin de mercredi.

Le canal bloqué cause des maux de tête au commerce mondial

Achevé en 1869, le canal de Suez constitue l’une des routes maritimes les plus courtes entre l’Asie et l’Europe en reliant la Méditerranée et la mer Rouge et permettant aux navires d’éviter d’avoir à contourner la corne de l’Afrique.

Environ 80 pour cent des échanges commerciaux mondiaux se font par voie maritime et environ 12 pour cent passent par le canal de Suez. Le canal de Suez est également une route importante pour les pétroliers transportant du gaz et du pétrole fossiles.

Dans un effort pour augmenter le trafic, le gouvernement égyptien a entrepris une expansion de 8 milliards de dollars du canal en 2015, extrayant 260000 tonnes de sable pour construire un nouveau canal et approfondir et élargir des sections de l’ancien canal. En 2020, 19000 navires ont traversé le canal – plus de 50 navires par jour.

Ce qui signifie qu’un navire géant bloquant le canal pendant plus de 24 heures a le potentiel de provoquer des perturbations majeures dans le commerce mondial. Par exemple, les experts préviennent que le blocage pourrait avoir un effet d’entraînement sur les ports d’autres régions du monde qui dépendent de la cargaison passant par le canal de Suez.

«Cela augmente le risque de voir une congestion supplémentaire des ports européens dans la semaine prochaine», a déclaré à Reuters Lars Jensen, directeur général de SeaIntelligence Consulting, qui analyse le secteur du transport maritime.

Les autorités du canal travaillent avec acharnement pour tenter de renflouer le navire échoué, en utilisant des remorqueurs pour tenter de le déloger pendant que des engins de terrassement creusent du sable sur la rive du canal où le navire est coincé.

«Le canal de Suez n’épargnera aucun effort pour assurer le rétablissement de la navigation et servir le mouvement du commerce mondial», a déclaré Osama Rabei, chef de l’Autorité du canal de Suez, dit, selon l’Associated Press.

«Une fois que nous aurons sorti ce bateau, alors c’est tout, les choses reviendront à la normale. Si Dieu le veut, nous aurons fini aujourd’hui », a ajouté Rabei.

Les experts ont cependant averti que l’opération pourrait prendre des jours. En attendant, Internet passe une journée sur le terrain sur l’incident.

Les mèmes du navire, ils sont bons

Au milieu d’une pandémie mondiale qui a causé une tragédie indicibles à des millions de personnes dans le monde, Internet prendra n’importe quelle excuse pour faire des blagues de bonne humeur sur un incident qui, bien que certainement malheureux et potentiellement perturbateur pour le commerce mondial, a encore été relativement inoffensif , tout bien considéré.

Et les blagues ont été très bonnes.

De nombreux, de nombreux, de nombreux les gens ont comparé la situation à une scène du film Austin Powers dans lequel le personnage titulaire, joué par Mike Myers, tente un virage en trois points tout en conduisant une charrette dans un couloir étroit, avec des résultats hilarants.

D’autres ont vu le navire comme une métaphore pour – eh bien, beaucoup de choses, vraiment.

émotionnellement, je suis le canal de suez – Sara Yasin (@sarayasin) 24 mars 2021

D’autres sympathisaient avec le capitaine du bateau, qui ne passe probablement pas deux bons jours.

Bonne nouvelle pour aujourd’hui: quoi qu’il arrive, au moins vous n’êtes pas le gars qui a coincé son bateau dans le canal de Suez et a cassé la navigation maritime – Le maître d’équipage Higgs (@jephjacques) 24 mars 2021

Si vous pensez que vous passez une mauvaise journée, pensez au timonier qui a réussi à enfoncer son bateau géant sur le côté dans le putain de canal de Suez et à le bloquer dans une impasse littérale et coûte actuellement à chaque nation maritime de la Terre des millions de dollars chaque heure. pic.twitter.com/DIWAxwctXa – Shiv Ramdas (@nameshiv) 24 mars 2021

Tandis que d’autres déploraient la tâche herculéenne à laquelle étaient confrontés ce qui semblait n’être qu’un couple de gars avec une excavatrice.

J’ai ce gars qui travaille sur le #Canal de Suez …. devrait être ouvert sous peu pic.twitter.com/kFLALaVC49 – ☀️ (@UnitedTME) 24 mars 2021

Enfin, certaines personnes ont décidé de proposer des idées créatives sur la manière de libérer le navire:

Je ne veux pas de bonnes idées, des idées stupides seulement, comme si on avait un tas d’hélicoptères pour tirer un bout droit – Camila Domonoske (@camilareads) 23 mars 2021

Jusqu’à présent, cependant, aucune de ces suggestions ne semble avoir fait l’affaire.