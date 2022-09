Les habitants du SCOTS ont été stupéfaits ce soir lorsqu’ils ont repéré un météore traversant le ciel.

Des parieurs étonnés se sont tournés vers les réseaux sociaux après avoir repéré la “très grosse” boule de feu ce soir.

Le météore a été repéré à travers l’Ecosse Crédit : William Salfenmoser

Des Écossais stupéfaits se sont tournés vers les médias sociaux après avoir repéré la boule de feu Crédit : UK Meteor Network

Un habitant du Perthshire a tweeté: “Je viens d’être témoin du long éclair de lumière et de son d’une explosion au-dessus de Dunblane il y a quelques minutes.

“J’ai déjà vu des météores auparavant et c’était une piste beaucoup plus grande et plus longue avec un bang.

“C’était en vue assez longtemps pour que je déverrouille la porte et que je la regarde se diriger vers Calendar.”

Un autre a écrit en ligne: “Je viens de repérer un météore au-dessus d’Édimbourg, très gros avec une piste verte, quelqu’un l’a attrapé?”

Un troisième a déclaré: “Je l’ai vu à Limekilns juste de l’autre côté du pont! Near a eu une crise cardiaque, j’ai pensé que c’était un avion qui s’écrasait.”

À 22h30, UK Meteor Network a confirmé avoir reçu plus de 200 signalements d’un météore “boule de feu” – provenant principalement d’Écosse et d’Irlande du Nord.

