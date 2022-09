Comme ça arrive6:22Un énorme lion de mer tente de sauter dans le bateau du couple de BC et le fait presque chavirer

Un couple de Colombie-Britannique a eu peur lundi lorsqu’un lion de mer frénétique a tenté de sauter dans leur petit bateau de pêche pour s’éloigner d’un groupe d’épaulards.

Ernest et Viesia Godek profitaient d’un après-midi à Pedder Bay, à environ 30 km de Victoria, lundi, lorsqu’ils ont vu passer un groupe d’orques.

“Nous étions juste garés sur l’eau assez loin du rivage. Quelque chose vient de frapper [the boat] du fond. C’était définitivement quelque chose qui était vivant et qui était énorme. C’était très effrayant”, a déclaré Godek Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

Mark Malleson, un guide d’observation des baleines à proximité avec la société de voyages Prince of Whales, a vu la rencontre et a raconté le colon du Victoria Times que le lion de mer n’était pas chassé par les orques, mais qu’il les avait peut-être entendus et qu’il avait paniqué.

“D’après ce que nous entendent des plaisanciers et des pêcheurs très expérimentés, cela ne s’est jamais produit auparavant”, a déclaré Godek. “Donc, cela nous est arrivé, et nous sommes ici pour raconter l’histoire et la partager avec les gens.”

Voici une partie de leur conversation.

Votre bateau n’est pas si grand, non ?

Nous étions le plus petit navire là-bas. Il y en avait plusieurs. Notre bateau mesure 14 pieds de long [four metres] et c’est comme un bateau en aluminium ouvert des années 1970 qui a une petite fuite. Ce n’est donc pas si solide.

Et puis quelque chose le frappe. Vous pensiez que c’était quoi?

Nous avons pensé que c’était un orque, car ils se dirigeaient vers nous. Ils se sont donc immergés sous l’eau à environ 20 mètres du bateau au passage. Ils se dirigeaient vers nous et au début, j’ai pensé que c’était une baleine, ce qui serait inhabituel pour une baleine de heurter un bateau.

Et ce n’était pas une orque. Alors qu’est-ce que c’était ?

C’était un énorme lion de mer.

Et alors, comment réagit-on à ce moment-là ?

C’était très effrayant parce que nous pensions que, vous savez, il y avait quelque chose qui reliait les orques à l’otarie… et nous étions pris au milieu de tout ça.

Un lion de mer tente de sauter dans le bateau d’un couple de Colombie-Britannique Un lion de mer a tenté de sauter dans le petit bateau de pêche en aluminium d’un couple de la Colombie-Britannique au large de l’île de Vancouver afin de s’éloigner des orques.

Vous pensiez qu’il y aurait plus de choses heurtant votre bateau, plus de créatures essayant de sauter sur votre bateau.

Exactement … que ce soit une chasse ou une sorte de lutte ou de combat, nous pensions que nous étions pris au milieu de cela. Et c’était vraiment effrayant à cause de la taille de ces animaux.

Je ne peux qu’imaginer. Alors criez-vous dans un moment comme ça ou essayez-vous de rester silencieux ?

En fait, nous nous chuchotions parce qu’il y a eu un bang, puis la tête est apparue, puis elle a de nouveau disparu sous l’eau et c’était juste silencieux. Donc c’était calme, et donc nous chuchotions, [trying] pour ne pas faire de bruit.

Je ne sais pas ce qui nous a poussés à faire ça, mais nous n’avons pas crié. Nous ne semblions pas, vous savez, lutter violemment de quelque manière que ce soit. Nous étions juste en train de nous regarder en disant: “Qu’est-ce qu’on fait?”

Que faisait et disait votre femme Viesia ? Vous teniez-vous l’un à l’autre pour la vie ?

Alors ma femme Viesia était [sitting] à l’avant à la proue du bateau.

Quand il y a eu le bruit sourd… sur le fond du bateau, elle a immédiatement grimpé sur le plancher du bateau pour ne pas être aussi proche et aussi exposée sur… le niveau supérieur du bateau.

Alors elle est allée sur le sol et elle s’est allongée sur le sol. Et je pense qu’elle a peut-être même fermé les yeux parce qu’elle ne se souvient pas que l’otarie était là.

Viesia et Ernest Godek se chuchotaient après que quelque chose a heurté leur bateau cette semaine. Puis un lion de mer a essayé de monter à bord. (Soumis par Ernest Godek)

Je parie que tu peux. Et j’ai vu la vidéo, ça semble arriver très, très vite. Mais je parie que c’était comme un ralenti pour toi. À quel point cela vous a-t-il rapproché ? Ça t’a touché ? Pourriez-vous le sentir?

C’était à portée de main. Je l’ai définitivement senti. Mes vêtements ont été trempés lorsque le bateau a été submergé à moitié sous l’eau à cause du poids de l’otarie et … j’étais mouillé, trempé jusqu’à la taille, et je pouvais sentir cette odeur pour le reste de la journée. Cela ne m’a tout simplement pas quitté.

C’est inexplicable à quelle vitesse tout s’est passé et combien de temps vous avez pour réagir. C’est pourquoi, vous savez, il est important que nous portions nos gilets de sauvetage tout le temps, car ce ne sont que des fractions de seconde.

Comment comprenez-vous pourquoi l’otarie de mer était si désireuse, je suppose que nous pourrions dire, de monter sur votre bateau ?

Les orques [seemed] à un moment donné changer de cap et ils se dirigeaient droit vers notre bateau. Et je pense que l’otarie, qui était sur le chemin des orques, essayait de s’éloigner d’eux. Donc, il essayait de faire [its] chemin vers la sécurité … il avait l’air très affligé.

Il respirait très fort quand sa tête est sortie de l’eau. Ça n’avait pas l’air d’être calme du tout. Il s’accrochait au bateau jusqu’à ce qu’il décide que [the] le refuge le plus sûr car il serait sur le dessus du bateau. Mais ce n’était pas parce que ce n’était pas la taille du bateau qui pouvait contenir un géant comme ça.

L’otarie n’a pas réussi à entrer complètement dans le bateau et a de nouveau glissé, a déclaré Godek. (Brendon Bissonnette/Prince des baleines)

Est-ce que vous avez juste accéléré après ça?

C’est arrivé, le bateau s’est rempli, vous savez, en partie avec beaucoup d’eau. Et nous essayions de… j’essayais de le remettre en équilibre… au-dessus de l’eau et l’otarie a dû se rendre compte que… le bateau ne le retiendrait pas. Alors ça a glissé, glissé. Et à ce moment-là, j’ai fait tourner le moteur et j’essayais de m’éloigner de la région.

Comment vous sentez-vous maintenant?

Je suis encore un peu secoué. Nous avons vu la vidéo pour la première fois hier soir, et … c’est un moment assez effrayant où vous êtes assez, vous savez, dans une position très vulnérable.

Cette lutte pour… votre vie d’une manière qui, vous savez, ramène quelques pensées et sentiments alors même que nous en parlons maintenant. Mais je serai de nouveau là-bas.

Écrit par Andréa Bellemare. Entretien avec Ernest Godek réalisé par Morgan Passi. Les questions et réponses ont été modifiées pour plus de longueur et de clarté.