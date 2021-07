Un énorme lac en Antarctique a disparu en 3 jours et les scientifiques sont inquiets

Une équipe de chercheurs a découvert qu’un énorme lac couvert de glace en Antarctique a soudainement disparu et les scientifiques craignent que cela ne se reproduise. Dans cet acte de disparition, on estime que 21 à 26 milliards de pieds cubes (600 à 750 millions de mètres cubes) d’eau – environ deux fois le volume de la baie de San Diego – se sont écoulés dans l’océan.

Selon l’étude, l’événement s’est produit au cours de l’hiver 2019 sur la plate-forme de glace d’Amery dans l’Antarctique oriental, a rapporté Live Science.

Les auteurs qui ont utilisé des observations par satellite pour capturer l’acte de disparition choquant disent que le lac s’est vidé en environ trois jours après que la plate-forme de glace en dessous a cédé.

« Nous pensons que le poids de l’eau accumulée dans ce lac profond a ouvert une fissure dans la plate-forme de glace sous le lac, un processus connu sous le nom d’hydrofracture, provoquant l’évacuation de l’eau vers l’océan en dessous », a déclaré l’auteur principal Roland Warner à l’Université de Tasmanie.

Il a ajouté qu’une fois l’eau libérée, « le flux dans l’océan en dessous aurait été comme le flux au-dessus des chutes du Niagara, donc cela aurait été un spectacle impressionnant ».

L’hydrofracturation se produit lorsque l’eau – qui est plus dense et, par conséquent, plus lourde que la glace – déchire de gigantesques fissures dans les calottes glaciaires – puis s’écoule dans la mer.

Cela laisse derrière lui une fissure gigantesque qui compromet l’intégrité structurelle de la feuille dans son ensemble.

Alors que les lacs et les cours d’eau d’eau de fonte se multiplient à la surface de l’Antarctique, les chercheurs craignent que les volumes croissants d’eau de fonte en surface ne provoquent davantage d’événements d’hydrofracture, ce qui pourrait provoquer l’effondrement des plateaux de glace, y compris les parties ancrées au sol, élevant ainsi le niveau de la mer. au-dessus des projections actuelles.

« La fonte de la surface de l’Antarctique devrait doubler d’ici 2050, ce qui soulève des inquiétudes quant à la stabilité des autres plates-formes glaciaires », a écrit l’équipe dans son étude, publiée le 23 juin dans la revue Geophysical Research Letters.

« Les processus tels que l’hydrofracture et la flexion restent sous-étudiés et les modèles de calotte glaciaire n’incluent pas encore de traitement réaliste de ces processus », ont-ils ajouté.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici