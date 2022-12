Un énorme incendie tue au moins 22 résidents de maisons de retraite en Russie

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Au moins 22 personnes ont été tuées après qu’un incendie a ravagé une maison de retraite illégale en Sibérie, en Russie. L’incendie a détruit le bâtiment en bois de deux étages, qui n’était pas officiellement enregistré comme maison de retraite, hier soir à Kemerovo. Des séquences vidéo décourageantes montraient des flammes consumant le bâtiment et plus tard les ruines noircies alors que des dizaines de pompiers travaillaient à travers les décombres. Le feu a été éteint tôt samedi. Les services d’urgence disent qu’au moins 22 personnes sont mortes dans l’incendie, contre 20 plus tôt dans la journée. Les responsables soupçonnent que l’incendie s’est déclaré à cause d’une chaudière cassée (Photo: AP)



Le nombre de morts à l’intérieur de la maison de retraite illégale n’a cessé d’augmenter aujourd’hui (Photo: AP)



L’incendie a brûlé dans la nuit (Photo: AP) A l’époque, le Bbc signalé que six personnes avaient été blessées. Il n’était pas clair combien de personnes vivaient dans l’établissement privé ou combien se trouvaient à l’intérieur lorsque l’incendie s’est déclaré. Le ministère des Situations d’urgence a déclaré au TASS agence de presse: “Sur le site de l’incendie, les sauveteurs continuent de travailler sur les décombres dans des conditions de basse température de l’air.” Le comité d’enquête a déclaré qu’un homme qui louait le bâtiment a été arrêté et accusé d’avoir enfreint les règles de sécurité entraînant plusieurs morts. Le foyer non enregistré a été mis en place par un pasteur évangélique pour donner aux personnes âgées sans abri de la nourriture et un abri au milieu de l’hiver glacial. La commission d’enquête russe, qui enquête sur les crimes majeurs, a déclaré qu’il s’agissait d’une “résidence temporaire pour personnes en situation difficile”. Sergey Tsivilev, gouverneur de la région de Kuzbass en Sibérie, a déclaré que de nombreux foyers pour personnes âgées fonctionnent sans autorisation en Russie. Plus de nouvelles

Cela signifie qu’ils sont considérés comme des propriétés privées et ne sont pas soumis à des inspections de santé et de sécurité. “Nous inspecterons toutes les institutions de ce type, principalement les privées”, a déclaré Tsivilev. “Les inspections seront terminées d’ici une semaine.” Kemerovo a connu l’un des incendies les plus meurtriers en Russie ces dernières années lorsqu’un incendie a ravagé le complexe commercial Winter Cherry en 2018. Au moins 60 personnes ont été tuées – dont plus de la moitié étaient des enfants – selon des responsables. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

