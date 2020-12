Un grand incendie s’est déclaré mercredi dans un camp de migrants en Bosnie, où vivent plus de 1 200 personnes dans ce que le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a qualifié de « gravement insalubre ».

Les photographies montraient une épaisse fumée noire s’élevant du camp de Lipa à Bihac, près de la frontière croate.

La cause de l’incendie n’a pas été immédiatement claire et aucun blessé n’a été signalé.

Le camp a été mis en place comme une mesure temporaire au cours de l’été pour faire face à la pandémie de COVID-19 et devait fermer mercredi.

L’Union européenne, le Conseil de l’Europe (CdE) et les ONG ont averti que la fermeture du camp aggraverait les choses pour ceux qui dépendent de l’installation.

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a souligné dans une déclaration mercredi que si le camp abrite 1 200 personnes, 1 500 autres, dont des femmes et des enfants, sont actuellement « bloqués dans des squats et des camps forestiers » à proximité.

« Cette situation est intenable et risque de faire peser une pression supplémentaire sur les communautés locales et les travailleurs humanitaires », a-t-il ajouté, exhortant les autorités locales à « s’engager dans l’hivernage » du camp et à réhéberger les gens.

Au début de ce mois, Dunja Mijatovic, la commissaire aux droits de l’homme du CdE avait lancé un plaidoyer similaire, citant des informations faisant état de conditions de vie « très médiocres » dans le camp, notamment le manque d’électricité et d’eau courante.

La Bosnie est devenue un goulot d’étranglement pour des milliers de migrants qui espèrent rejoindre l’Union européenne.

Les migrants arrivent en Bosnie dans le but d’atteindre la Croatie, nation voisine de l’UE, avant de se diriger vers l’Europe occidentale.