Un énorme incendie ravage un chantier naval historique où des films à succès ont été tournés alors que la fumée s’élève dans le ciel

Un ÉNORME incendie a ravagé un chantier naval historique où des films à succès ont été tournés – avec de la fumée s’échappant dans le ciel.

Huit camions de pompiers combattent l’incendie à Chatham Docks dans le Kent après qu’il ait éclaté juste après minuit.

L’incendie s’est déclaré peu après minuit Crédit : KMTV

Un incendie s’est déclaré à Chatham Docks Crédit : Getty

De nombreux blockbusters ont été tournés sur le chantier naval historique Crédit : Alay

L’équipage utilise un kit respiratoire, des tuyaux haute pression et un véhicule hauteur pour lutter contre l’incendie dans un centre de recyclage du chantier naval.

KentOnline rapporte que l’incendie a ravagé 300 tonnes de déchets mélangés dans la décharge.

Les habitants ont été priés de garder leurs fenêtres et portes fermées à cause de la fumée.

Le Conseil de Medway a déclaré : « En raison d’un incendie majeur à Chatham Docks, il vous est conseillé d’éviter de voyager dans la région ce matin. Nous vous tiendrons au courant. »

Des films de grande envergure, dont Les Misérables, Sherlock Holmes, The World Is Not Enough et Oliver Twist, ont été tournés sur les quais historiques.

L’année dernière, un incendie a détruit l’entrepôt de fret de Chatham situé à proximité – avec dix moteurs et 50 pompiers pour s’en occuper.