Un énorme Hollywood A-lister suit George Clooney et Robert De Niro pour jouer dans des publicités télévisées pour la société de pain Warburtons

Une multitude de stars sont apparues dans des publicités télévisées pour Warburtons – et maintenant, la société de pain britannique a signé Samuel L Jackson, star d’Hollywood.

L’acteur – célèbre pour sa ligne « bad mutha ****** » dans Pulp Fiction – sera bientôt sur nos écrans après avoir signé un contrat à six chiffres avec la boulangerie familiale.

Hollywood A-lister Samuel L Jackson a signé un contrat à six chiffres avec Warburtons

Robert De Niro et George Clooney font partie des icônes hollywoodiennes à avoir déjà joué dans des publicités pour la boulangerie

Ses publicités précédentes mettaient en vedette les grands noms d’Hollywood Sylvester Stallone, Robert De Niro et George Clooney.

Un initié de la télévision a déclaré: «Débourser de l’argent pour de grands noms est désormais normal pour Warburtons, car ses publicités ont rencontré un tel succès. Bagging Samuel est un autre coup.

« Regarder des célébrités surgir au siège social de l’entreprise dans le Lancashire bruineux alors que vous les imaginez normalement à Tinseltown capte l’imagination des acheteurs. Et les publicités sont drôles et imaginatives pour que les stars gardent leur crédibilité.

Jackson, qui joue l’espion Nick Fury dans les films Marvel, a fait tourner les têtes lorsqu’il a été aperçu à Londres récemment en train de filmer sa publicité pour le pain et de conduire un camion Warburtons.

Comme pour les autres publicités de la société basée à Bolton au cours des huit dernières années, son patron Jonathan Warburton jouera également un rôle principal.

Il a figuré dans une publicité de 2021 pour la marque dans laquelle il a évité un appel Zoom avec la star d’Ocean’s Eleven Clooney afin qu’il puisse profiter d’un pain grillé en paix.

En 2019, Jonathan est apparu aux côtés de De Niro, qui jouait un personnage de la mafia – et en 2015 avec l’icône Rocky Stallone, qui jouait un chauffeur-livreur de héros d’action.

Les célébrités ne voient pas d’inconvénient à ce que les gens s’en prennent à eux s’il y a de l’argent en jeu.

SPLAT EST UNE JOIE POUR PACKHAM

SE FAIRE CACHER par un oiseau ruinerait probablement le tournage de la plupart des présentateurs de télévision – mais pas Chris Packham.

La star de Springwatch a révélé que l’incident désordonné l’avait gardé humble alors qu’il célébrait une étape importante de sa carrière.

Chris Packham dit qu'un oiseau « a vidé ses entrailles » sur lui mais qu'il était « ravi »

Il suit le chemin de Sir David Attenborough avec un documentaire cinématographique d’histoire naturelle couvrant des siècles sur Terre. Cela commence sur BBC Two le 17 juillet.

Chris a déclaré à propos de l’accident d’oiseau: «Il y avait un condor andin qui volait.

« Je l’ai vu vider ses entrailles et j’ai été douché.

« J’étais ravi de me faire caca par une créature aussi magnifique. »

Mais ce n’était pas le seul défi auquel Chris devait faire face – car on lui avait demandé de ne pas filmer une invasion de rongeurs.

Il a déclaré : « On nous a dit que nous ne pouvions pas filmer les rats, mais ils étaient là. »

« Voile simple » pour Beyond Paradise Il a joué un rôle important dans le succès des audiences de Beyond Paradise, en tant que rival amoureux de DI Humphrey Goodman, Archie Hughes. Mais Jamie Bamber a révélé qu’il ne reviendrait pas en tant qu’homme d’affaires dans la deuxième série, ce qui signifie une navigation plus fluide pour la relation entre Humphrey et Martha. Le spin-off de Death In Paradise est centré sur les personnages de Kris Marshall et Sally Bretton alors qu’ils tentent de gagner leur vie dans le Devon. Jamie a déclaré: «Je pense que mon travail est fait là-bas. Archie a rendu aussi difficile que possible pour Humphrey et Martha de vivre une relation stable, il est donc juste qu’ils profitent d’un peu de navigation simple.

Shopping avec le retour étoilé de Keith Lemon

AVANT le retour de Big Brother dans quelques mois, animé par AJ Odudu et Will Best, le couple doit également jouer dans la dernière série de Shopping With Keith Lemon.

Avec la maison BB à l’esprit, ils achètent des articles ménagers dans le premier épisode de la série de discussions ITV2 le 19 juillet.

Keith visite ensuite une animalerie avec Love Islander Olivia Attwood.

La série comprend également les chanteurs Olly Murs, Zara Larsson, Fleur East et Myleene Klass, le DJ radio Melvin Odoom, le narrateur de Love Island Iain Stirling, Strictly’s Motsi Mabuse et Craig Revel Horwood, l’ex-star de Towie Joey Essex, les animateurs de chat Chris et Rosie Ramsey. , la présentatrice Denise van Outen, l’ancienne gagnante de Big Brother Josie Gibson et la drag queen Dancing On Ice The Vivienne.