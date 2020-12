Un mystérieux « hexagone » ressemblant à un extraterrestre sur la côte australienne a envoyé les utilisateurs de médias sociaux dans un tourbillon, après qu’une mère de deux enfants ait repéré l’étrange formation sur Google Maps.

Vanessa Hammond, du Queensland, a publié une photo aérienne de l’étrange propriété à ses 60000 abonnés Instagram et leur a demandé ce qu’ils pensaient que c’était.

Le terrain, qui contient des lignes horizontales entre différents bâtiments, s’est révélé être une base navale à Exmouth, sur le cap nord-ouest de l’Australie occidentale.

La photo a capturé une vue aérienne de la tour zéro à la station de communication navale Harold E Holt – l’une des plus grandes tours de l’hémisphère sud

Après quelques spéculations, les fans de Vanessa ont compris ce qu’était la zone déroutante.

«Fait amusant, c’est l’un des plus grands au monde. Ils produisent leur propre énergie et traitent et fabriquent également leur propre eau », a écrit un adepte à Hammond, qui a partagé ses réponses sur ses histoires Instagram.

‘J’ai été là. [It’s an] ancien terrain de camping des Américains et il y a même une mini-ville qui a une piscine et un bowling », a partagé un autre.

« Nous taquinons toujours mon compagnon parce que c’est un jardinier qui entretient les tours et les alentours. Nous disons toujours que c’est exactement ce que vous nous dites, mais secrètement, vous êtes dans un bureau sécurisé, transmettant des messages depuis l’espace vers la Russie », a plaisanté une autre personne.

La ville d’Exmouth a été construite en même temps que la station de communication pour soutenir la base et loger les familles du personnel de l’US Navy.

La station fournit une transmission radio aux navires et sous-marins de la marine des États-Unis et de la Marine royale australienne dans l’océan Pacifique occidental et l’est de l’océan Indien.

Hammond, une blogueuse momie populaire, est tombée sur la base lundi alors qu’elle cherchait sa prochaine destination de vacances.

«Beaucoup d’histoires qu’on m’a demandé de ne pas partager. Mais fondamentalement … cet endroit est la station de communication navale », a-t-elle écrit dans une diapositive sur ses histoires.

Sir Garfield Barwick, ministre australien des Affaires extérieures, a négocié le bail de la base américaine de North West Cape en 1963 avec l’ambassadeur américain William Battle.