Un énorme grizzly de 400 livres qui a mutilé à mort un cycliste du Montana, 65 ans, est abattu après avoir arraché la porte d’une maison

LA chasse à un grizzli qui a mutilé un cycliste après s’être égaré dans un camping du Montana est terminée après que des travailleurs de la faune aient abattu la bête vendredi.

Le bruin aurait tué mardi une cycliste et campeuse passionnée, Leah Lokan, 65 ans, de Chico, en Californie.

Leah Lokan a été mutilée à mort par un grizzli de 300 livres mardi Crédit : Facebook

Les responsables disent que l’ours a été abattu vendredi alors qu’il tentait de piller un poulailler qu’ils avaient installé Crédit : AP

Le grizzly mâle de 400 livres a été abattu par des gardes forestiers cachés et des shérifs locaux qui l’avaient convoqué dans un poulailler après minuit.

« L’ours a été tué sur les lieux d’un deuxième raid dans un poulailler de nature très similaire à celui qui s’est produit à Ovando la nuit de l’attaque mortelle », a publié le Montana Fish, Wildlife and Parks dans un communiqué.

L’ours est accusé d’avoir attaqué un poulailler la même nuit et d’avoir englouti la volaille avant l’attaque meurtrière du camping.

À l’époque, il n’était pas clair si l’incident était lié à la perte tragique de Lokan.

Le meurtre de la bête se termine par une chasse à l’ours de trois jours Crédit : AP

Des échantillons d’ADN ont été prélevés sur le mâle de 400 livres, mais tous les indicateurs jusqu’à présent suggèrent qu’il était le tueur de Lokan

Le bureau du shérif du comté de Powell a confirmé qu’un résident local est rentré chez lui pour trouver « sa porte arrachée » de ses charnières et de « grosses marques de griffes ».

« Peu de temps après, un grizzli mâle a été tué dans la région », ont-ils confirmé.

Les responsables ont déclaré que Lokan, qui est également infirmière autorisée, faisait une balade à vélo de 400 milles avec des amis lorsqu’elle s’est arrêtée pour installer une tente à côté d’un bureau de poste dans la petite ville.

Le groupe avait détecté l’ours indésirable entrant dans leur camp vers 3 heures du matin et ils ont tenté de jeter la nourriture de leurs tentes et se sont retirés pour dormir.

Quinze minutes plus tard, les cyclistes se sont réveillés avec plus de bruissement et ont rencontré l’énorme ours assoiffé de sang.

Lokan, 65 ans, effectuait une balade à vélo de 400 milles Crédit : Facebook

L’un d’eux est sorti d’une tente pour asperger l’ours dans l’espoir de le forcer à fuir.

La tentative a échoué.

L’ours s’est alors emparé de Lokan et l’a tuée.

Des échantillons d’ADN ont été prélevés sur l’animal abattu à tester.

Une amie de longue date s’est souvenue que l’aventurière en plein air aimait faire du vélo et était consciente des dangers liés à la randonnée dans la nature sauvage américaine. Crédit : Facebook

Les résultats devraient être atteints dans les prochains jours.

Mais les autorités sont convaincues que l’ours abattu est le tueur de Lokan.

« Les premières indications sont qu’il s’agit probablement de l’ours qui a été impliqué dans l’attaque de mardi », a déclaré le shérif.

Le porte-parole du Montana Fish, Wildlife and Parks, Greg Lemon, a également confirmé qu’ils avaient abattu le bon ours, selon CBS News.

« Sur la base de la taille de l’ours, de la couleur de l’ours et de la nature des raids dans les poulaillers, nous sommes convaincus que nous avons l’ours fautif. »

L’un des amis de Lokan s’est souvenu de l’aventurier en plein air comme d’un esprit libre mais pleinement conscient des défis de parcourir la nature sauvage américaine.

« Elle avait un très bon état d’esprit », a déclaré Mike Castaldo, président de l’équipe cycliste Chico, qui connaissait Lokan depuis environ 15 ans.

« Elle avait toujours le sourire aux lèvres. Elle s’est toujours allumée quand elle vous a vu. Vous a toujours fait un gros câlin.

« Mais je pense que la plupart de son identité était, vous savez, à l’extérieur sur le vélo, profiter du plein air était son truc. »