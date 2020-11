Un énorme gouffre s’ouvre sur une rue de New York et avale une voiture

Un gouffre géant a avalé un SUV orange inoccupé dans une rue de New York, envoyant la voiture s’écraser dans le sol.

Le Toyota RAV4 orange a été découvert à piquer sur le bord de la route vers 6 heures du matin sur la 70e rue près de la 52e avenue à Maspeth, dans le Queens, jeudi.

Le membre du conseil municipal de New York, Robert Holden, a partagé sur Twitter la scène choquante prise à Thanksgiving.

Le service d’incendie de la ville de New York s’est rendu sur les lieux après des rapports de traumatisme, mais le SUV a été retrouvé inoccupé, selon le New York Post

M. Holden a partagé trois angles du SUV qui montraient le capot de la voiture complètement submergé sous le sol alors que les gens passaient sous la pluie.

Il a écrit: “ Avis communautaire: j’ai été informé d’un véhicule inoccupé qui est tombé dans un grand gouffre à #Maspeth.

“ Les @NYPDnews et @FDNY sont sur place pour la sécurité du site, et le NYPD applique les fermetures de rues suivantes: 70th Street entre la 52nd Avenue et la 53rd Avenue 52nd Drive entre la 69th St et la 70th Street. ”

Il a conclu: «@NYCWater et @natioalgridus sont sur place et procèdent à une évaluation de leurs infrastructures.

«Nous publierons d’autres mises à jour au fur et à mesure qu’elles viendront. Si vous voyez des gouffres, veuillez vous adresser à @ nyc311 et à mon bureau pour être adressé.